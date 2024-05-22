国家发展改革委5月21日召开新闻发布会。来源：国家发展改革委

人民网北京5月22日电 （记者许维娜）今年以来，随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策、超长期特别国债等投资项目逐步落地，我国经济发展的韧性和活力得到显现。一系列政策项目具体进展如何？下阶段还将推进哪些工作？

21日，国家发展改革委召开5月份例行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超围绕近期经济运行的热点问题进行了回应。

三方面发力为评估工作提质增效

当前，我国经济高质量发展不断取得新进展。但也需要加强宏观政策作用，不断提高宏观政策的调控效率，以巩固和增强经济回升向好态势。国家发展改革委在政策一致性评估方面开展了哪些工作？

“开展宏观政策取向一致性评估，是加强宏观政策统筹协调的重要手段。”李超表示，近期，在政策一致性评估方面，国家发展改革委重点开展了三方面工作：

一是优化评估制度顶层设计。在近年来开展一致性评估工作实践基础上，进一步完善评估制度，确定非经济性政策纳入一致性评估的范围，对评估责任主体、评估标准、评估工作流程、评估结果运用等予以明确，增强宏观政策取向一致性，营造稳定、透明、可预期的政策环境。

二是高质量做好评估工作。针对拟出台的各项政策，根据年度宏观政策取向，科学精准评估各类政策的直接和间接影响。对受理接受评估的政策，严格按照评估程序征求意见、研究论证、沟通协调，推动各部门根据评估意见不断调整完善政策，确保评估作用充分发挥。

三是加强评估队伍建设。集中精干力量成立评估工作专班，推动评估机制高效有序运转。推动各个部门不断提升自评估能力和质效，鼓励地方积极探索开展宏观政策取向一致性评估，对相关工作及时给予指导。推动相关方面在政策制定、出台、落实、调整等各个阶段都要保持与宏观政策取向的一致性，促进政策最终效果符合党中央决策意图。

李超表示，下一步，国家发展改革委将持续提升评估工作的质量效率，创新完善评估方式方法，强化政策协调和工作协同，促进各方面政策形成组合效应，更好地服务经济高质量发展。

景气水平和企业预期持续向好

国家统计局数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。如何看待制造业发展趋势？下一步将采取哪些措施促进制造业恢复发展？

“这反映出随着宏观政策效应持续显现，工业生产稳定增长，企业效益有所改善，景气水平和企业预期持续向好。”李超进一步从生产、需求等方面进行了具体分析：

从生产看，4月份制造业增加值同比增长5.7%，增速比上月提高0.6个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高，反映出制造业企业生产扩张有所加快。

从需求看，4月份社会消费品零售总额保持增长，货物出口恢复增长；制造业PMI新订单指数、新出口订单指数分别为51.1%、50.6%，也反映制造业市场需求继续恢复。

从结构看，4月份高技术制造业PMI为53.0%，呈现出较快发展势头；投资数据也印证了这一点，1—4月份高技术制造业投资同比增长9.7%，投资结构优化为产业结构优化夯实了基础。同时，中型企业、小型企业PMI分别为50.7%、50.3%，生产指数和新订单指数连续2个月位于扩张区间，反映中小制造企业保持恢复发展势头。

李超表示，推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚，一季度规模以上工业企业利润同比增长4.3%、1—4月份制造业投资增长9.7%等数据，都表明制造业企业对未来市场发展信心总体稳定。

“总的看，我国制造业将继续保持恢复发展、结构优化的态势。”李超介绍，下一步，国家发展改革委还将重点抓好扩大有效投资、促进国内消费、加快推进制造业转型升级等方面的工作。

“两重”建设准备工作有序推进

近期，备受关注的超长期特别国债发行提上日程，相关政策安排、项目进展备受关注。

李超介绍，今年以来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关部门和地方，从三方面推进超长期特别国债支持“两重”建设准备工作：

一是做好项目储备。从今年2月开始，国家发展改革委多次组织各地方各相关部门，梳理储备今年能开工建设的超长期特别国债项目。同时，联合自然资源部、生态环境部完善重大项目用地、环评等要素保障机制，并组织召开全国视频培训会，指导帮助地方加快推进项目前期工作。

二是细化任务举措。组织召开全国发展改革系统视频会议，布置各地方进一步细化落实“两重”建设重点任务。同时，会同相关部门抓紧研究明确“硬投资”项目细化要求和“软建设”具体举措，“软建设”是指为保障投资项目建设而推进的制度建设，并根据需要制定出台相关专项规划和实施方案。

三是做好第一批项目下达准备。按照近期中央政治局会议关于及早发行并用好超长期特别国债的要求，以及国务院召开的支持“两重”建设部署动员视频会议工作部署，在前期开展工作基础上，梳理出一批符合“两重”建设要求、可立即下达投资的重大项目，待国债资金到位后即可加快建设。

“下一步，国家发展改革委将牵头会同有关方面，认真做好‘两重’建设各项重点任务的组织实施工作。”李超表示，具体来说，国家发改委将切实发挥牵头抓总作用，做好“硬投资”项目组织实施，加快“软建设”政策出台落地，并加强实施效果跟踪评估。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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