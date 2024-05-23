人民网北京5月23日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，近日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》（以下简称《工作要点》），对2024年数字中国建设工作作出部署。

据悉，按照《数字中国建设整体布局规划》要求，《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。

具体而言，主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。

记者了解到，下一步，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经