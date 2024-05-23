人民网记者 乔雪峰

素有山城之称的重庆，山地占比高达76%，尤其是渝东南、渝东北的广大农村地区，多崇山峻岭和深沟大壑。

前不久，位于大山深处的重庆市巫山县竹贤乡的下庄村，脐橙迎来了产销两旺。3个月的时间里，15万公斤脐橙被销售一空。

下庄村坐落在巫山县竹贤乡一个巨大的喀斯特天坑底部，从坑沿到坑底高度落差有1100米，几面都是悬崖绝壁。历时7年，村民们硬生生在悬崖绝壁上“抠”出了长达8公里的出山“天路”。此后，这条路进行了硬化、加宽，绝壁“天路”成了“四好农村路”，并被评为“最美农村路”。

近年来，下庄村党支部书记毛相林带领村民不断提升脐橙品质、拓宽销售渠道。如今，凭借小小的脐橙，村民人均年收入增加了2万元。

农村公路是实施乡村振兴战略的重要抓手。近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

10年来，重庆市投入资金1132亿元，逢山开路、遇水架桥，新改建农村公路11.9万公里，农村公路总里程达16.7万公里，农村公路网密度达每百平方公里203公里，农村群众“出行难”问题得到有效解决，获得感、幸福感大幅提升。目前，重庆市农村群众到达县城出行时间平均缩短约2小时。

10年来，重庆新解决1649个建制村、1520个撤并村公路通畅的问题，村民们可以在家附近乘坐汽车出行；农村等级公路比例达到94.6%，路面铺装率达到82.3%，改造农村公路危旧桥梁738座，实施安全生命防护工程2.75万公里，为农村公路装上了“安全阀”。

目前，重庆已成功创建11个“四好农村路”全国示范县、25个市级示范区县和26个市级示范乡镇。

为最大限度发挥农村公路服务乡村全面振兴的价值，重庆开展“工业品下乡、农产品进城、电商进村、快递服务入户”等双向多向运输服务。目前，自然条件较好的部分乡镇和农村，通过发展“交通+乡村旅游”“交通+电商”“交通+特色产业”，初步形成了“一镇一业、一村一品”发展格局。

值得一提的是，重庆17个市级乡村振兴重点帮扶乡镇通过建设“四好农村路”，发展了150余个农业、商贸项目，引进企业主体120余个，串联星级旅游景区（点）16个，助力打造乡村文化站、创意基地和农耕文化体验馆35个。

今年，重庆将争取完成农村公路建设投资60亿元，新改建农村公路3000公里，新增900个自然村通硬化路，实现具备条件的村民小组通硬化路率达到97%。到2025年，重庆将实现乡镇通三级公路比例达到85%，具备条件的村民小组98%通硬化路，有力支撑乡村全面振兴和农业农村现代化，推动公路交通数字化、网络化、智能化、绿色化发展。

道路通，百业兴。“四好农村路”的建设加速了人流、物流在城乡间流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”。如今，四通八达的农村公路，已化作经济的脉络，见证着农村发展巨变，联通了百姓幸福生活。

(责编：罗知之、吕骞)

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