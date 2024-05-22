人民网记者杨曦

制造业是国家经济命脉所系。国家统计局近日公布数据显示，4月份，我国制造业发展继续呈现出高端化、智能化、绿色化的好势头。

高端制造稳步推进——高技术制造业增加值同比增长11.3%，增速连续6个月加快；

智能制造加快发展——智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等行业增加值同比增速高达39.9%、39.7%；

绿色制造表现亮眼——新能源汽车、充电桩、太阳能电池等绿色能源产品产量同比分别增长39.2%、12.0%、11.1%。

记者观察到，近期，从中央到地方，一系列促进制造业高质量发展的政策举措仍在持续发布，进一步激发制造业发展活力。

工业和信息化部、交通运输部、商务部联合印发的《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》提出，提升制造业企业供应链管理水平是一项系统性工程，要以高起点部署供应链战略为引领，以保障循环畅通为底线，以提高质量和效益为目标，以高端化、智能化、绿色化为路径进行布局。

《云南省制造业卓越质量工程实施方案》明确实施制造业卓越质量工程，加快推进新型工业化，建设现代化产业体系；《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案》聚焦冶金、有色、化工等8个重点行业，逐步推进工业领域设备更新改造工作；《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》要求深入实施产业发展“136”工作举措，加快培育和发展新质生产力。

政策红利持续释放下，企业发展信心也在恢复增强。

“4月份，市场需求继续恢复，企业生产加快，制造业采购经理指数连续2个月扩张。其中，生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，这表明制造业企业对近期市场发展的信心总体稳定。”国家统计局新闻发言人刘爱华在17日国新办举行的新闻发布会上如是说。

“聚焦4月份国民经济数据”系列报道：

4月份国民经济运行延续回升向好态势

财经观察：4月多组数据折射二季度延续向好态势

财经观察：我国经济运行持续回升向好有支撑

财经观察：从社会服务业指数上升 看中小企业发展新机遇

财经观察：开局暖意持续释放 4月工业经济回升向好

财经观察：消费市场总体呈现持续恢复态势

(责编：杨曦、吕骞)

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