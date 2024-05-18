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聚焦4月份国民经济数据

财经观察：开局暖意持续释放 4月工业经济回升向好

2024年05月18日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者申佳平）5月17日，国家统计局发布国民经济运行情况数据显示，4月份，经济运行延续回升向好态势，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。

专家接受人民网财经专访时表示，4月份，工业生产增速显著加快，有力地巩固了年初以来的工业经济回升态势，对宏观经济的支撑作用持续增强。

规上工业增加值环比增速出现月度高点

超八成行业增速回升

在国务院新闻办5月17日举行的发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，4月份，受益于宏观政策持续协同发力，加上出口加快拉动，工业生产增长有所加快。当月规模以上工业增加值环比增长0.97%，是近年来月度环比增速的一个高点。

“工业生产显著加快，主要受技术、市场、预期改善等因素带动。”赛迪研究院工业经济运行首席研究员乔宝华具体指出，一是人工智能等新技术加速应用，推动技术密集型行业快速发展。二是国际市场需求逐步回暖，带动工业企业出口加快恢复。三是规上工业企业效益回升带动企业预期稳步改善。

数据显示，4月份，在41个工业大类行业中，33个行业增加值同比增速比上个月回升或者降幅收窄，回升面达80.5%；统计的619种主要工业产品中，363种产品产量增速回升或者降幅收窄，回升面达58.6%。

同时，规模以上工业出口交货值同比增长7.3%，比上个月加快5.9个百分点。有出口的39个大类行业中，31个行业出口增长，增长面接近八成。

刘爱华指出，在一系列稳外贸政策作用下，4月份工业出口交货值继续回升，带动电子、纺织等出口占比较高的行业恢复向好，也是工业生产加快的一个重要原因。

规上装备制造业增加值同比增长9.9%

新质生产力加快培育

动车组产量同比增长212.5%；新能源汽车增长39.2%；5G智能手机增长18.7%……专家向人民网财经表示，装备制造业、高技术制造业实现较快增长，是4月份工业领域的突出亮点，夯实了工业增速加快回升的重要基础，也为新质生产力培育壮大提供了有力支撑。

数据显示，4月份，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%，比上月加快3.9和3.7个百分点。其中，汽车制造业增加值增长16.3%，计算机通信和其他电子设备制造业增加值增长15.6%。

同时，1-4月份，规模以上装备制造业占全部规模以上工业比重达32.4%，高技术制造业增加值比重达15.4%，今年以来占比持续提升。

刘爱华指出，当前，我国正处于转型升级的关键时期，创新驱动发展战略深入实施，现代化产业体系加快建设，数字经济、绿色低碳发展催生更多新的增长点，新动能正在迅速形成并且日益发展壮大，有力增强了经济发展的后劲和韧性。随着新产业、新产品、新模式持续成长，创新主导作用将持续彰显，经济发展空间将进一步拓展。

高技术产业投资同比增长11.1%

设备更新投资快速增长

刘爱华指出，4月份，南方部分地区雨涝灾害一定程度上影响了施工进度，但在大规模设备更新等政策支持有力下，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进的带动下，设备更新投资快速增长，制造业投资增势良好。

数据显示，1-4月份，高技术产业投资同比增长11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、14.5%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长49.6%、10.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长27.6%、19.9%。

“4月，制造业PMI生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，表明制造业企业对近期市场发展信心总体稳定。” 赛迪智库规划所副所长李杨表示，4月份，装备制造业、高技术制造业新订单指数均在52%以上，具备较高景气度。生产指数和新订单指数的差值为1.8个百分点，表明生产强于需求。

李杨同时指出，当前从中央到地方陆续出台工业领域设备更新和技术改造实施方案，将在很大程度上继续带动全社会形成设备更新和技术改造氛围，有助于推动工业投资继续稳定增长。

刘爱华也指出，1-4月份，制造业技术改造投资同比增长8.5%，高技术产业投资同比增长11.1%，都快于全部投资增速。反映设备更新情况的设备工器具购置投资保持两位数增长。

“大规模设备更新细化举措逐步落地，重点领域投资力度继续加大，将加快形成更多实物工作量，有利于投资稳步扩大。”刘爱华表示。（实习生史子潇对本文亦有贡献）

“聚焦4月份国民经济数据”系列报道：

财经观察：4月多组数据折射二季度延续向好态势

财经观察：我国经济运行持续回升向好有支撑

财经观察：从社会服务业指数上升 看中小企业发展新机遇

(责编：申佳平、高雷)
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