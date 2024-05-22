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内需外贸“比翼齐飞” 释放市场发展活力

王绍绍
2024年05月22日09:00 | 来源：人民网
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消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。近年来，我国消费市场规模不断扩大，消费潜力加速释放。今年一季度，内需对我国经济增长的贡献率达85.5%，其中消费对经济增长的贡献率达73.7%，拉动国内生产总值增长3.9个百分点。

据统计，2023年我国社会消费品零售总额达到45万亿元，同比增长8.5%。中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任刘兴华认为，在全球科技革命和产业变革大趋势下，我国全社会总体消费提档升级，服务消费在消费结构中占比继续增加，居民消费方式和消费倾向也更加多元。

我国市场活力的信号正在向世界积极传递。不久前，第四届中国国际消费品博览会在海南举行，来自71个国家和地区的4000多个品牌参与会展，直面中国消费者多样丰富的需求。据了解，这也是今年我国首场重大国际性展会和“消费促进年”活动的重要组成部分。

引进来，走出去，我国已连续7年保持货物贸易第一大国地位，作为世界第二大经济体，我国货物贸易2023年占国际市场份额14.2%，进出口总值达到6万亿美元，同比增长7.5%。当前，我国的出口也正在丰富全球消费者选择。从家电、服装等传统消费品到高铁、核电等高端装备，“中国制造”在全球市场中的竞争力持续提升。

看外贸蓬勃发展，数据最有话语权。2023年，我国出口国际市场达到3.5万亿，占据美元份额14.2%，进口2.5万亿美元，达到国际市场份额10.6%，连续15年保持出口全球第一，贸易顺差进一步扩大。海关总署数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%，规模创历史同期新高。

如今，跨境电商作为我国对外贸易的新兴领域，成为发展迅猛的交易窗口之一。今年一季度，我国跨境电商进出口5776亿元，同比增长9.6%。这一亮眼的成绩不仅展现了我国跨境电商的强大实力，也为相关企业的“走出去”战略开辟了新的渠道。不久前，被誉为“外贸晴雨表”的第135届广交会顺利举办，为境外客商采购中国商品打开了新大门。

在国内，多地也正为吸纳商贸订单“铆足了劲”。近日，第110届全国糖酒商品交易会落地四川成都，搭建了天府酒村集市、糖酒非遗民俗消费体验展等103个特色场景，开展了248场促消费活动。当地部门借助税收大数据进行数据画像，为现场参与的1382家商家主动提供税费优惠政策，提供政策咨询服务。据有关负责人介绍，本届糖酒会是进口商品和国产商品共同的舞台，来自亚洲、欧洲的超过20个品牌近500个产品在展台开启入驻招商，订单贸易额达1000余万元。

与此同时，“大规模设备更新”和“消费品升级换代”成为激发内需消费潜力和市场发展活力的关键词。在消费结构方面，绿色消费成为新的增长点，新能源汽车、节能家电、环保产品等绿色消费品受到越来越多消费者的青睐。一季度，全国汽车销量672万辆，同比增长10.6%，其中新能源汽车销量同比增长31.8%。

多地加快推进消费品以旧换新，集中释放消费潜力。一季度，黑龙江投入汽车、数码家电、百货等政府消费券2亿元，拉动消费约50亿元。自5月始，当地涵盖汽车、家电、家装厨卫三大领域的消费品以旧换新行动正式启动。据相关负责人介绍，未来几个季度将重点开展家居促消费活动，支持居民更换或新购智能家居产品，同时结合居家社区基本养老服务提升行动，开展适老化改造工作。

去年以来，包括上海、深圳等一线城市在内，全国已有60多个城市或地区支持住房以旧换新，按照住房面积标准给予一定的购房补贴或者税费减免等形式。近期，在多部门联合推出的汽车以旧换新补贴政策支持下，广东、湖南、浙江等多地发布资金补贴细则或汽车置换更新消费券。有关专家认为，以旧换新政策的落实以及各地配套措施的推进，有望推动5月车市回暖。

对此，北京大学经济学院副教授吕随启表示，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”，实施消费品以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成以消费为主导力量的国内大循环。

据中国商业联合会发布最新数据显示，5月份，我国零售业景气指数为50.9%，较上月上升0.5个百分点，持续保持稳健上升态势。从行业分类看，商品经营类指数、租赁经营类指数、电商实物总销售额指数，较上月均有上升。

随着宽带网络、物流配送中心和电商综合服务平台等基础设施建设不断完善，农村电商的蓬勃发展正为乡村发展注入新动能，在推动农村经济发展、提升农民收入方面发挥了重要作用。今年中央一号文件明确提出，实施农村电商高质量发展工程，推进县域电商直播基地建设，发展乡村土特产网络销售。据统计，2023年农村网络零售额高达2.49万亿元，同比增长12.9%。

直播电商进村，甘肃环县开启了“电商+网红农庄”的创新消费模式，通过整合农耕、采摘、民俗等场景资源，吸引网红主播、带货达人开展直播，同时提高了农村电商产业化程度。如今，2023年全村通过直播带货销售自种自产的农特产及特色小吃200多万元，全村村民户均增收5万元以上。

“直播电商高速发展的当下，只有以优质的供应链企业为基，才能实现高质量发展。”近日，农庄电商负责人已着手考虑延长电商产业链条的规划，他认为，要从根本上为直播电商夯实产品基础。通过搭建高质量选品中心，启用农产品质量溯源码，加强农产品质量安全检测，保证网销产品质量过关。

(责编：罗知之、吕骞)
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