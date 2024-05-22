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业界：推进城市园林绿化建设 探索城市新发展模式

2024年05月22日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电（记者乔雪峰）风景园林行业在推动城乡绿色高质量发展，促进人与自然和谐共生和助力中国式现代化建设等方面有着重大作用。

近日，住房和城乡建设部总经济师、中国城市规划学会理事长杨保军在第二十三届中国风景园林规划设计大会上表示，城市园林绿化是城市唯一有生命力的基础设施，是优良人居环境营建的关键所在。

对于新时期的城市园林绿化建设，杨保军提出了三点建议：一是坚持园林惠民，提升绿地服务功能；二是尊重规律，科学推进城市园林绿化建设；三是让自然做功，提高城市安全韧性。

住房和城乡建设部原总工程师、中国风景园林学会理事长李如生表示，风景园林学科担负着协调人与自然和谐共生的使命，是美丽中国建设和城乡绿色高质量发展的重要支撑，是中国式现代化建设不可替代的重要内容。

谈到风景园林如何助力中国式现代化建设，李如生表示，一是通过风景园林理论创新，探索城市新发展模式；二是通过风景园林建设实践，参与城市更新和乡村振兴；三是通过风景园林文化传承，讲好风景园林故事。

“城市建设从增量时代逐步进入存量时代，园林行业如何加快转变发展路径，是当前的重要课题。”浙江省住房和城乡建设厅副厅长姚昭晖指出，近年来，浙江全面实施公园绿地增值服务改革，系统推进公园绿地格局优化、开放共享、贯通联网，低效空间唤醒和数字赋能行动，持续推动城市公园绿地融合城市道路通勤、生活服务、运动健身、文化旅游等服务体系，全面打造宜居、宜业、宜游的园林绿化新空间。

(责编：罗知之、吕骞)
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