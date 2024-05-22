人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰）在当今大数据时代，数据量和算力呈增长势头，数据已成为驱动经济社会发展的关键生产要素，而充分释放数据价值是发展新质生产力的关键路径之一。

“从生产要素的高度来释放数据的价值已经成为我国数据战略的基本逻辑。”近日，工信部节能与综合利用司原司长高云虎在2024中国（保定）数据价值化产业创新发展大会上表示，当前数据作为新型生产要素，是价值创造的重要源泉。发挥数据要素乘数效应，是实现数据价值的关键动力。统筹数据发展和安全，是数据价值释放的保障。

国家数据局数字经济司副司长陆冬森则表示，近年来我国数字经济蓬勃发展，数据总量快速增长，数据成为发展新质生产力的关键力量。推进适应数字经济发展，有利于数据要素价值发挥的机制改革，谱写数字经济高质量发展的新篇章。

陆冬森表示，去年10月，国家数据局正式挂牌成立，把数据要素的市场化配置作为工作主线。国家数据局也从制度、市场、产业生态等多方面来推动数据要素的市场化重点工作。同时通过数据要素跟其他生产要素的强制性配置，发挥数据要素的价值。

“国家数字经济战略加速推进，数据要素已成为发展新质生产力的重要基础。”中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙在表示，标准化是明晰发展路径、规范发展秩序的有效手段，对释放数据要素价值、培育数据要素市场生态发挥着重要作用。

孙文龙指出，下一步，将坚持以产业需求为导向，以建立健全数据要素价值化产业生态体系为目标，做好数据要素标准研制、数据要素标准应用推广、标准试验及试点应用、数据要素多方资源对接等重点工作。

中国电子信息产业集团科技委副主任朱立锋表示，数据是数字经济时代的关键生产要素，是国家基础性和战略性资源。当前重点是如何激活数据要素，树立新的生产力。“未来我们将积极发挥资产在资源配置、风险管理、创新应用等方面的关键作用，努力打破数据孤岛，促进数据共享和流通，把数据资产放大，共同开创数据要素市场化的新时代。

“数字时代，数据已成为推动经济社会发展的重要力量。”保定市政府副市长谢鹏表示，数据价值化产业创新发展，不仅是保定市实现高质量发展的重要路径，也是推动京津冀地区乃至全国数字经济发展的重要举措。当前保定正积极争创国家级数据标注试点、数据基础制度的国家试点城市。打造京津冀地区数据资源的聚集港口数据资产的流通枢纽、数据价值的创新高地。

(责编：罗知之、吕骞)

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