方经纶

近期，母亲节、“5.20”等表达爱意的日子接连到来，一枝又一枝盛放的鲜花，从田间地头悄然走进千家万户。

昆明国际花卉拍卖交易中心（KIFA）数据显示，进入5月份销售高峰期，单日最高供货量850万枝，日均供货量687万枝，较去年同期上涨了31.61％。

“5.20”当天上午，“鲜花”“玫瑰花”“茉莉花”“郁金香”“鲜花送女朋友”等相关搜索量登上饿了么APP搜索榜前十；盒马数据显示，5月12日，公司线上线下的鲜花销售比平时增长近10倍，和去年母亲节同期相比增幅超过40%。

鲜花产品供销两旺的背后，一条完整的产业生态链正悄然“绽放”。

花卉种植行业是这条产业链的源头。中国花卉协会统计数据显示，我国花卉种植面积约150万公顷，花卉从业人员超500万人。

近年来，我国鲜切花生产稳中有增，主要产区有云南、江苏、浙江、广东等，尤其是主产区云南鲜切花生产一直保持高速增长。中国每10枝鲜切花，有7枝来自云南。2023年数据显示，云南每年生产的鲜切花有189.73亿枝，对应到全世界每人超过2枝，或是每个中国人10枝多。

“我国鲜切花生产正在提质增效，消费需求旺盛、产业配套趋于完善，总体看已进入长景气周期。”2024全国花卉产销形势分析会上，昆明国际花卉拍卖交易中心（KIFA）总经理冯怀斌预计，未来10年，鲜切花市场仍将呈现增长态势。

鲜切花从产区走向消费者的关键一步是物流。

由于水分易流失、不耐挤压等原因，鲜切花对运输的要求较高，合适的储藏和运输温度大致是0℃~12℃，相对湿度85%~95%，经由冷链物流，才能保持着新鲜的模样被运送到全国各地。

因此，在鲜花的采后处理流程中，冷链物流起到了不可或缺的作用，是鲜花采摘后能维持最佳鲜度和质量的重要保障，也成为鲜花产区重点建设的基础设施之一。以云南省为例，截至2022年，全省已建冷库6500余座，库容620余万立方米，营运冷链运输车1620辆。

打通鲜花“最后一公里”的，还有蓬勃兴起的鲜花电商。数据显示，2022年中国鲜花电商市场规模为1086.8亿元，预计在2025年突破1500亿元。

近年来，盒马鲜生等生鲜电商平台以及美团、饿了么等外卖平台纷纷入局鲜花电商，消费者足不出户便能收到鲜花。这些平台与线下门店对接合作，为门店提供流量入口，促进了鲜花种植和销售的规模化、标准化。与此同时，鲜花电商支持异地购花，更多品类与服务可供消费者选择。

在“悦己”消费理念之下，鲜花消费场景也越来越丰富。一枝枝鲜花从田间到瓶中，为消费者增添了浪漫气息，满足了百姓对美好生活向往的需求。（实习生周文卿对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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