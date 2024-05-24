人民网记者 罗知之

绿色发展是生态文明建设的必然要求，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。

作为金融支持经济社会高质量发展的亮点之一，一季度绿色贷款保持高速增长，季度增量创历史新高。

中国人民银行近日发布的2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，截至一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。

绿色贷款为何可以保持高速增长？

中央财经大学绿色金融国际研究院高级学术顾问、中财绿指首席经济学家施懿宸表示，近年来我国经济绿色发展的水平与能力不断提升，产业提质升级、高质量发展的进程加快向纵深推进，持续扩大的绿色经济规模也带来了绿色融资需求的进一步增长，市场趋势与绿色金融的政策引导形成良性互动，带动绿色贷款季度增量创历史新高。

绿色金融在解决生态环境问题中日益发挥重要作用，对促进产业结构调整、推动经济社会绿色转型具有重要意义。

近年来，金融监管部门积极出台举措，推动银保行业加大对绿色发展的金融支持，提升绿色金融服务质效。

金融监管总局组织21家主要银行开展绿色信贷自评价；4月份，6部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》；5月10日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会……

大力发展绿色金融是商业银行寻求新增长方式的必答题。商业银行一季报显示，绿色金融发展成效显著。绿色信贷“工具箱”愈加丰富，多元绿色产品体系逐渐确立。

“商业银行丰富绿色信贷产品，有助于遏制高耗能、高污染产业的盲目扩张，为实体经济高质量发展提供更多的绿色低碳发展资金，推动产业结构调整和优化，实现经济的可持续发展。”中国银行研究院研究员杜阳说。

碳市场也是未来绿色金融产品创新的一个重要方向。

专家表示，近年来，商业银行加大对绿色低碳发展的支持力度，金融资源逐渐向绿色低碳领域有序聚集，这将为助力碳达峰与碳中和形成强力支撑。

(责编：罗知之、吕骞)

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