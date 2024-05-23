人民网北京5月23日电 （黄盛）域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。在近日举办的第七届中文域名创新应用论坛上，与会人士认为，《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件提出要推动中文域名发展和应用，各界应扎实推动包括中文域名在内的互联网资源不断发展，为建设网络强国、加强知识产权保护作出积极贡献。

中文域名知识产权保护的重要性正日益凸显。中华商标协会秘书长吴东平表示，中文域名是企业品牌保护的一道屏障。中文域名的注册与保护，已不再是企业的可选项而是必选项。中文域名的注册与保护，虽然只是企业品牌保护的一小步，但却蕴含着无限的发展潜力和战略价值。他建议，各界企业要积极拥抱中文域名，将其纳入品牌保护的重要一环。

“目前，.网址目前已成为全球注册量第一的新通用顶级中文域名。”互联网域名系统国家地方联合工程研究中心主任毛伟建议，各界联合联动，从加大科普宣传、开展技术培训、组织应用测评、推广典型应用、推进行业自律、探索长效机制六项举措开展中文域名推进工作。

也有业内人士表示，要发挥政产学研优势、坚定信心，推进中文域名在关键行业关键领域落地生根，让中文域名这一网络要素助力数字经济高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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