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人民车评：迈向高端化、智能化 国产摩托求变闯新路

人民网记者 栗翘楚
2024年05月24日11:15 | 来源：人民网
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如今，随着我国汽车行业快速发展和交通结构转变，摩托车行业也迎来新发展周期，除充当城市出行代步工具外，还成为承载城市休闲娱乐的新设施，开启新的产业增长曲线。

5月17日，2024北京国际摩托车展在北京开幕。从四缸、八缸的大排量车型，到“触电”开拓新功能的潮流款式，在新技术赋能下，中国摩托车产业正迎来新机遇。

中国是摩托车产销大国，连续多年产销均超过2000万辆，但长期以轻型和中小排量车型为主。近些年，中国摩托车行业抓住“个性化”“大排量化”升级趋势，纷纷向更多细分领域、小众品类发力，大排量、赛车、越野车、新能源等车型和品类成为新的竞争高地，带动产品附加值走上新台阶。

据中国摩托车商会统计，2023年我国250ml以上(大排量)摩托车销量达53万辆，与2019年相比增长了3倍。2024年一季度，我国大排量摩托车销量为11.6万辆，同比增长约10%。

这一优势同样体现在海外市场，2023年，我国共出口摩托车约832万辆，同比增长8.8%。出口250ml以上(不含)排量摩托车19.8万辆，同比增长54.9%。2024年一季度，我国共出口摩托车229万辆，同比增长36%，创历史同期新高。

在大排量摩托车备受青睐的同时，摩托车行业低碳转型也按下“加速键”，众多国际一线摩托车品牌相继布局电动化“新赛道”。在此赋能下，电动化给摩托车带来了智能化应用的更多可能性，帮助摩友获得更好骑行体验。

公开资料显示，雅马哈、本田、川崎、宝马等国际品牌明确提出去碳化时间点，并相继推出新能源车型。在国内，宗申、隆鑫通用、春风动力等头部品牌也都在加速电动化布局。在重庆，当地明确加强新能源摩托车、中高端摩托车研发，大力发展适配高端摩托车的高端车架、电驱动等关键零部件，加快推动摩托车产业集群发展。与此同时，高速增长的电动摩托车赛道也正在吸引越来越多的新玩家加入。

在2024北京国际摩托车展，可以清晰地看到，国产摩托车行业的发展方向正是顺应摩托车向个性化、高端智能、新能源等方向发展的大势。传统汽车企业加入摩托车产业，把最新的智能汽车技术及制造技术加入摩托车产品，引起了国内外同行的广泛关注，或将改变中国摩托车的产业格局。同时，随着技术的持续突破、品类的不断丰富，自主品牌摩托车正通过更优质的创新产品、更高端的摩托车赛事活动，以崭新的品牌形象迈向世界舞台。

(责编：罗知之、吕骞)
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