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华为智选车业务部总裁汪严旻：以智能科技和工匠精神重塑智能时代全新豪华

2024年05月24日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者孙阳）在燃油汽车时代，长期以来，以BBA为代表的传统豪华车企引领市场，中国本土厂商则各自努力、持续向上发展。而在如今汽车电动化、智能化的发展浪潮下，国内品牌迎来了全新的发展机遇：不仅整体乘用车市场占有率达到50%以上，本土厂商推出的高端豪华新能源车也逐渐被消费者接受，实现销量与质量的同步攀升。

近期，华为与北汽联合打造的鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车享界S9首发亮相，并在北京车展期间首秀外观。新车或将定位在50万价位，再度引发广泛关注。

对于享界S9首秀即切入行政级豪华旗舰轿车市场的定位逻辑，华为终端BG智选车业务部总裁汪严旻在接受记者采访时表示，随着汽车产业进入智能化时代，依靠快速创新的智能科技打造出色的智能体验，再结合对工艺、品控等层面精益求精的工匠精神，鸿蒙智行将能够重塑智能时代的全新豪华。

华为终端BG智选车业务部总裁汪严旻

华为终端BG智选车业务部总裁汪严旻

聚焦科技创新 重新定义豪华内涵

数据显示，2023年，我国豪华品牌乘用车销量496万，增长19.8%，高于乘用车市场整体5.8%的增速。其中，豪华品牌乘用车份额达22.9%。尽管BBA在传统豪华燃油车市场仍占据绝对地位，但在新能源市场，国产高端汽车产品逐步提升供给端质量。问界、蔚来、理想等本土品牌，逐渐在新能源汽车市场站稳脚跟。相比之下，由传统豪华品牌推出的高端新能源车型，如奔驰EQE、宝马i5等车型，未能重现燃油车时代的辉煌。

谈到豪华品牌汽车市场的新趋势，汪严旻认为，用户认知变化和消费需求的变化是行业变革的动因。“豪华的定义，如今并不仅限于动力。用户对智能驾驶、智能座舱等智能化体验有了更多的需求。在这个层面，传统品牌推出的新能源车型难以满足，特别是在行政级豪华轿车市场，消费者选择很少、基本没选择。”

在供给和需求相对错配的市场格局下，汪严旻表示，这将是一次新的机会。据了解，作为鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，享界S9在设计、空间等曾经消费者购买豪华车时关注的地方不负豪华定位，还将在智能化体验领域带来新的突破。

享界S9在外观设计上，遵循华为“极致，纯净，简约”美学原则，延续鸿蒙智行家族化设计语言，让产品体现材质本身，呈现本真状态。在车展展台上，享界S9豪华与优雅的外观设计引人瞩目——全新寰宇色系“寰宇红”和“星晖金”引人瞩目。新车车身线条流畅，还采用了独特的隐藏式水切设计，让车身观感更加富有简约风格。

除了豪华感十足的外观，消费者购买行政级豪华轿车，还需要宽裕的乘坐空间。据官方信息，享界S9长宽高分别为5160mm×1987mm×1486mm，轴距达到了3050mm，舱内可用空间高达3460mm，空间表现极具优势。汪严旻表示：“享界S9的D级空间优势，会远远超过宝马7系、奥迪A8和奔驰S等传统豪华品牌的旗舰车型。”

与此同时，通过华为智能创新赋能，享界S9的智能化体验将满足当下消费者的新需求。据汪严旻介绍，华为高阶智驾系统，不仅将让车辆驾驶更轻松，还会通过主动安全系统，保障驾乘安全。鸿蒙智行首款流媒体外后视镜的搭载、激光雷达等先进硬件的上车，也将让享界S9的智能化体验更上一层楼。“我们的目标是让享界S9不仅能媲美传统豪华品牌的旗舰轿车，还要比他们做得更好。”

结合实际市场销售数据，鸿蒙智行已经开始改变国内豪华车市场格局。截至目前，价格50万级的问界M9，在上市不到半年的时间内，累计大定便突破8万辆，创造国内豪华车销售速度新纪录。今年第一季度，问界全系车型销量已经跻身国内豪华品牌销量前五。

“因此，我们相信享界S9未来能够在行政级豪华轿车市场实现更进一步的突破。”汪严旻表示，“这个信心不仅来自华为自己的能力，也来自我们的合作伙伴北汽。他们对品质的专注和追求、对整个产品研发过程的严格管理，以及与现代、奔驰等众多跨国企业合作中展现出的专业精神、积累下的经验，让我们能够强强联手、优势互补，将享界S9打造为豪华轿车市场中的新标杆。”

加速产业赋能 打开行业发展新空间

汽车智能化时代，产业对技术创新和迭代的要求更快，整体解决方案和智慧生态是提升汽车智能化核心技术的关键支撑。

“传统汽车的模式，可能是一个车厂开发一款车型、一个品牌，再进行营销售卖。在智能汽车时代，汽车行业需要更多的融合。华为过去30多年在ICT领域信息产业积累的智能化软件、硬件以及质量管理等方面经验，在消费电子、高端手机等领域成功打造的高端品牌和产品，以及对消费者理解、对营销渠道服务建设等能力，可以和汽车厂商形成优势互补。”汪严旻认为，鸿蒙智行开创了一种新的模式、给行业打开了新的空间与想象。

近年来，华为通过扎根智慧驾驶、智能座舱、驾控体验、整车智能等方面的硬核技术，助力带动智能化下半场广阔增量空间。例如，在智能驾驶创新层面，华为ADS 2.0智能驾驶系统已在问界M9、问界M7、智界S7等车型量产落地。据了解，截至2024年4月，城区NCA领航已覆盖超过40000+城乡镇，MPI（Miles Per Intervention，人工平均接管里程）提升至270km+，城市高架汇入汇出成功率提升至99.2%。同时，华为云端算力达到3.3E FLOPS，截至2024年4月HUAWEI ADS智驾总里程超过2亿公里。

“更重要的是，华为的ADS系统是基于从根技术开始全栈自主可控，在技术研发层面能够避免一些限制。我们从硬件到算法、OS，到数据训练以及需要的硬件，能够保证智能驾驶技术的完全自主可控。”汪严旻透露。而除了智能驾驶，在三电、智能车载光、智能车控等相关领域，华为的BMS电控技术、智能投影大灯、途灵智能底盘等尖端技术，也达到行业领先水平，实现“智能汽车核心创新技术扎到根”。

与此同时，除了产品相关的技术创新，在基础设施建设领域，华为也投入了大量的资源。汪严旻介绍，去年4月，华为发布首款全液冷超充，与合作伙伴在全国31个省份打造高质量充电网络。截止目前，已经完成超充2万枪建设目标，计划于2024年在全国340多个城市和主要公路，建设10万根以上全液冷超快充桩。在车展期间，华为携手首批的11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，提出了让有路的地方就有高质量的充电的目标。

“华为不造车，帮助车企造好车、卖好车。”汪严旻最后总结道，“享界S9推出后，将与问界M9组成鸿蒙智行‘9系双旗舰’，继续进军曾经被BBA主导的豪华汽车市场。在此基础上，华为将全力支持每一个车企合作伙伴。通过鸿蒙智行生态，让车企合作伙伴与华为共同发展再上一个台阶、推动中国汽车行业整体智能化创新能力、发展质量进一步升级，提升在全球汽车行业中的竞争力。”

(责编：罗知之、吕骞)
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