人民网记者 栗翘楚

5月17日上午，2024北京国际摩托车展在北京开幕，220家来自世界各国的知名摩托车企齐聚北京。本届摩展不仅吸引了众多国际一线品牌参展，自主品牌更是携搭载全球领先技术的新款车型崭露头角。

自主品牌迈向世界舞台

前卫造型、强劲动力、新颖技术……近年来，我国摩托车品牌以大排量、智能化为抓手，加速驶向世界舞台。

宗申产业集团董事局主席、中国摩托车商会会长左宗申表示，近年来，摩托车的娱乐属性日益凸显，在日常休闲娱乐以及相关赛事上大放异彩，给摩托车产业打开更多的市场空间。他认为，从供给侧看，摩托车在年轻群体中走红，离不开制造企业在产品研发、打造品牌、延伸产业链等方面所下的苦功；从政策支持上看，摩托车产业作为装备制造产业集群的组成部分，也已被纳入一些地区的发展规划。

近年来，国内摩托车企业通过搭建智能制造生产线，借助各类传感器提高生产效率和产品质量；通过工业互联网等“云上平台”，打通生产、包装、售后等环节的数据通道，提高产业链供应链稳定性和现代化水平……智能化生产成为产业转型升级的新“引擎”。

在本届摩展上，首次亮相的长城灵魂摩托成为全场关注的焦点，车型不仅搭载水平对置八缸发动机的首款车型，还采用压铸车架和双叉臂前悬挂系统和双离合器变速箱。

长城汽车股份有限公司董事长魏建军接受人民网记者采访时表示：“如今的摩托车不仅是代步工具，随着更高技术的持续加持，其玩具、社交属性更加凸显。我们此次推出的长城灵魂就是要打造一款能标志中国技术的高端重机摩托。”

纵观我国摩托车品牌发展历程，在技术的不断突破下，其市场不断成熟，摩托车正从工具类向消费品转变，大排量产品成为窥探这一趋势的窗口。

据中国摩托车商会统计，2023年，我国250ml以上(大排量)摩托车销量达53万辆，与2019年相比增长了3倍。2024年一季度，我国大排量摩托车销量为11.6万辆，同比增长约10%。

“中国是全球第一大消费市场，在人民日益增长的美好生活需要背景下，作为表达个性的摩托车产品将迎来更大市场机遇。作为摩托车行业的风向标，可以看出本届北京摩展所展现出的技术向上、品牌向新的声音。”无极机车营销常务副总经理彭涛表示。

全球摩企竞逐中国市场

今年一季度，我国摩托车出口再创新高。据中国摩托车商会统计，2024年一季度，我国共出口摩托车229万辆，同比增长36%。

从数据上看，作为全球摩托车产销大国，中国摩托车产品早已被世界所熟知，但如何让国外用户看到中国品牌的实力，国际赛事成为表现产品性能的舞台之一。

在本届北京车展上，凯越携旗下全矩阵产品、技术亮相展台，为用户提供出行和娱乐方案。

“只有在国际赛场上赢了，外国用户才会尊重你。大家以后会看到越来越多的中国厂商参与到针对量产车的竞技和抗衡中，在这样的比赛中去，让更多的国外用户看到更多中国的优质厂商和优质产品。”凯越机车赛事部经理王艳说。

在更多中国摩托车品牌走向国际的同时，众多国际一线品牌也纷纷加大在华业务，深耕中国市场。

在本届摩展，Alpinestars推出了更适合中国用户的亚洲版SR10头盔。“很明显中国摩托车市场是令人兴奋的，无论是主机厂还是机车装备，都彰显了其行业活力。与我们临近的凯越展台，他们在达喀尔最高级别的比赛中为自己赢得了名声。善于创新、加快脚步走出国门中国品牌对摩托车的生态系统大有益处。”Alpinestars Media媒体经理Christopher Hillard表示。

在上海凯威荣途动力科技有限公司总经理张超看来，即使放眼全球，中国摩托车行业和市场都十分活跃，并具有非常好的发展前景。

除产业本身，近年来，中国户外运动发展势头强劲，也为行业带来利好。在本届北京摩展上，庞巴迪携全线产品亮相，以覆盖水陆沙雪全地表的产品矩阵，为用户带来“全季节、全场景、无极限”的户外动力新生活。“在北京摩展这一全球性行业盛会上，每年都会看到很多国际品牌来到现场。今年给我印象最深的是，很多中国品牌携新技术、新产品来到现场，充分证明中国这一行业的‘焕新’向上，我们也对中国市场充满信心。”庞巴迪动力产品中国区总经理王媛说。

近年来，在新技术赋能下，席卷全球汽车产业的电动化、智能化趋势蔓延至摩托车市场。如此次亮相北京摩展的全新BMW CE 02，其搭载先进电驱技术，为宝马摩托车都市出行系列的电动化转型再次树立里程碑。

宝马摩托车全球总裁Mr.Markus Flasch表示：“作为一个全球品牌，我们对中国市场极为重视，并一直认真考虑、聆听中国用户的骑行需求，如在车型上提供某个功能或增加某项技术，设计并生产专为中国市场打造的车型。与此同时，我们也正在和中国供应商讨论相关问题，并提供了一系列最新的技术解决方案。”

当前，随着年轻消费群体的兴起、高品质消费趋势的形成，摩托车产业迎来新的发展契机，也成为传统制造业转型升级的一个生动缩影。

中国摩托车商会常务副会长李彬表示，我国休闲娱乐摩托车市场处于快速发展的阶段，同时，近年来国产休闲娱乐摩托车在外观设计和产品性能上也有着一定的进步，随着经济稳步复苏和消费信心进一步恢复，大排量摩托车市场仍具有很大的发展潜力。

“中国摩托车产业不是夕阳产业，它会随着市场和技术的进步去持续升级。它不仅不会被时代所淘汰，而且还会因为观念和技术的转变被赋予更多的可能性。”李彬说。

(责编：罗知之、吕骞)

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