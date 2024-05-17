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首付款比例调整！首套房不低于15% 二套房不低于25%

2024年05月17日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电（记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为适应我国房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，促进房地产市场平稳健康发展，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布了关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。

通知明确，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

在此基础上，中国人民银行各省级分行、国家金融监督管理总局各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例下限。

(责编：罗知之、高雷)
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