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优化营商环境40条发布并向社会公开征求意见

2024年05月30日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局发布《优化营商环境重点举措（2024年版）》（以下简称《重点举措》），并向社会公开征求意见。

记者梳理发现，《重点举措》共10个部分，40条具体措施，旨在深入贯彻党中央、国务院关于优化营商环境的最新决策部署，对标国际一流水平，围绕整体优化目标，在市场监管领域全面推进落实强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新的要求，提出市场监管领域优化营商环境的重点举措。

市场监管总局相关负责人表示，《重点举措》具有以下特点：

一是坚持问题导向。注重经营主体需求导向，进一步优化营商环境的政策措施供给。特别是对经营主体关注和反映的一些共性问题、突出问题，如注册资本认缴制变化、企业跨省迁移难、连锁企业准入便利化程度有待提升、存在冒名登记、职业索赔以及监管执法中“小过重罚”“类案不同罚”等近年来一些影响营商环境的问题，主动回应经营主体和社会关切，研究提出推动出台《中华人民共和国公司法》配套实施规定、企业跨省迁移可直接到迁入地办理登记、防止虚假登记、依法规范职业索赔行为、完善行政执法裁量权基准等针对性解决措施，指导地方制定完善首违不罚、轻微免罚、减轻处罚清单等进一步优化营商环境的务实举措。

二是坚持改革创新。统筹发展和安全、活力与秩序，强化人人都是营商环境、事事都是营商环境的理念，坚持“法治是最好的营商环境”、市场秩序是优质营商环境的核心内容、质量基础设施是优化营商环境的重要技术支撑、安全是优化营商环境的基石，统筹市场监管领域各业务条线工作，提出一系列改革创新制度措施。研究探索经营主体发展质量评价指标体系，支持引导经营主体高质量发展。

三是夯实工作基础。从健全长效机制，夯实基础保障的角度，提出将优化营商环境作为“一把手”工程，畅通企业诉求反映渠道、完善企业诉求研究解决机制，建立“三书一函”制度，建立优化营商环境专家库和营商环境监督员等一系列新措施。

上述负责人表示，优化营商环境是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措，也是持续吸引外资、推进高水平对外开放的必然要求。下一步，市场监管总局将充分吸收社会意见，持续完善优化营商环境工作机制，畅通企业诉求反映渠道，指导地方市场监管部门抓好《重点举措》的落地落实。

(责编：王连香、高雷)
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