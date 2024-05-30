人民网记者 杜燕飞

“我们以‘长期主义’心态，努力与消费者‘双向奔赴’。”近日，立邦中国区首席执行官钟中林表示，近十年来，立邦中国业绩一直保持着两位数的年复合增长率。这份成绩代表着，中国市场已成为立邦的商业要地，随着推进高水平对外开放的利好政策，让立邦更加坚持对中国市场前景的积极判断。

立邦中国是外资投资中国的一个缩影。商务部发布的数据显示，2024年一季度新设外资企业数量达到1.2万家，增长20.7%。从引资结构看，一季度高技术制造业引资占比达12.5%，比上年同期提升2.2个百分点；从引资规模看，一季度实际使用外资达3016.7亿元，仍然处于历史较高水平。

近期，美国管理咨询服务公司科尔尼发布了2024年全球外商直接投资信心指数，中国的排名从去年的第7位跃升至第3位。这也从一个侧面反映了跨国公司持续扩大在华投资的意愿。

今年4月，立邦陕西西安工厂、立邦辽宁灯塔工厂相继投产，这标志着立邦中国在扩大生产规模、优化供应链布局方面迈出了新步伐。两座工厂的正式投产不仅将进一步提升产品产能和效率，加速了立邦的智能制造体系建设，更是用实际行动持续投资中国。

钟中林表示，中国经济发展稳中向好，消费者的需求持续不断提升，为立邦中国创造了更多创新业务、促进发展的空间；中国大力推进高水平对外开放，一系列优惠政策为外企投资、技术及人才引进提供了更多的便利和支持，营造了积极的营商环境。

他说，当下，中国消费者开始寻求更高品质的家装消费模式，他们对“性价比”的要求不局限在更低的价格上，还包括对产品的品质、可持续性、个性化，体验性以及服务质量的要求，但“产品好、服务优”始终是消费者最核心的需求。

“为更好与消费者联通互动，我们将产品创新与消费者需求紧密链接，以创新来建立品牌与消费者之间的情感联结，为品牌长期发展提供内生动能。”他说，立邦将坚定不移地投资中国、深耕中国，将全球化优质资源带入中国，因地制宜地发展新质生产力，为中国消费者“刷新”美好生活空间。

(责编：王连香、高雷)

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