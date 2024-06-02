人民网北京6月2日电 （记者车柯蒙）2023年度个人所得税综合所得汇算清缴截止已进入一个月倒计时。根据国家税务总局发布的《关于办理2023年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》，2023年度个税汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日。

如果纳税人有在2023年发生、符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除，可以在汇算期间填报或补充扣除。

记者了解到，2019年新个人所得税法施行，标志着我国建立了综合与分类相结合的个人所得税制。个税汇算在让数千万自然人纳税人收获了个税改革“红包”的同时，也推进我国税收治理能力不断向现代化迈进。

新个税法实施至今，已开展过4次汇算。记者从国家税务总局了解到，从近几年汇算情况看，大多数纳税人能够如实填报收入和扣除信息，依法履行纳税义务。但税务部门在核查中也发现，小部分纳税人通过虚假、错误填报收入或扣除，以达到多退税款或少缴税款的目的。

不依法办理个人所得税综合所得汇算清缴会造成什么后果？

今年以来，税务部门已经通报多起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。

今年2月，四川税务部门根据精准分析线索，发现四川省成都市某餐饮管理有限公司高管姚崇洪未办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴补税。经查，纳税人姚崇洪未在法定期限内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，成都市税务局第一稽查局依法对其送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，姚崇洪仍以各种借口拒不缴纳。税务部门遂将该案件移交成都市锦江区人民法院执行局强制执行，冻结了姚崇洪全部银行账号、微信和支付宝账号等资金账号，并发出限制消费令。经税务部门和法院联合约谈，在法律的震慑下，目前姚崇洪已缴清了全部税款、滞纳金、罚款和加处罚款共计35万元。

5月31日，云南省昭通市税务局第一稽查局通报一起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。经查，纳税人陈某未在法定限期内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税。经税务部门提醒督促，陈某仍不办理汇算申报。税务部门对其立案检查。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，昭通市税务局第一稽查局对陈某追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.35万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，陈某已按规定缴清税款、滞纳金和罚款。

税务部门提醒广大纳税人，2023年度个人所得税综合所得汇算将于6月底结束，请依法如实办理。同时，请检查以前年度是否存在应当办理汇算清缴而未办理、申报缴税不规范、取得应税收入未申报等情形并抓紧补正。

据了解，税务机关发现存在涉税问题的，会对纳税人进行提示提醒、督促整改和约谈警示，并通过电子、书面等方式向其发送税务文书，提醒督促纳税人整改，对于拒不整改或整改不彻底的纳税人，税务机关将依法进行立案检查，并纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核。

(责编：王仁宏、高雷)

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