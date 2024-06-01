人民网北京6月1日电 （记者孙阳） 5月28日至30日，在江苏省工业和信息化厅、智能汽车安全技术全国重点实验室指导下，由中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司主办的2024汽车软件与通信大会在江苏苏州召开。大会期间，《网联公益守护行检测结果报告》公布，其中，人民网作为技术支撑单位参与完成的内容安全检测结果备受业内关注。

据悉，全国网联汽车公益安全检测活动是由国家工业信息安全发展研究中心发起的公益性检测活动，以“检测网联风险·护卫行车安全”为主题，2022年6月起陆续在全国多个城市开展，为众多车主提供了车辆安全检测服务。

2024全国网联汽车公益安全检测活动分别在中国汽研礼嘉园区和中汽院（江苏）园区进行，检测项目涵盖敏感数据安全检测、WiFi网络安全检测、服务端口安全检测、蓝牙安全检测、网络接口安全检测、工程/调试模式检测、系统更新安全检测、应用程序安全检测、语音助手安全检测以及内容安全检测（对网联车载人工智能生成内容进行安全测评）。

检测结果显示，存量网联汽车在无线通信、车机系统、访问接口及个人隐私合规等方面存在一定风险隐患，可能导致车辆信息被恶意窃取、篡改，个人隐私泄露等安全问题。

当前，随着车联网全方位跨域互联、融合开放和多样化业务应用等新技术、新模式的加速推进，网联汽车的网络安全需求更为多样复杂，“人-车-路-网-云”各环节安全风险更为突出。同时，越来越多人工智能以技术工具形式嵌入网联汽车，主流意识形态的话语生成和信息传播机制面临新的挑战。

此次报告中，由人民网提供技术支持的内容安全检测结果显示：存量网联汽车存在车载人工智能生成内容主流价值意识缺失、车载人工智能生成内容“信息茧房”问题严重、车载人工智能生成内容缺乏安全把关意识等问题。

针对上述问题，报告提出应强化车载内容安全合规，并提出从拒绝回答走向负责任回答、充实车载人工智能大模型的主流价值语料库以及强化车载人工智能生成内容的安全把关等多方面建议。

(责编：王震、高雷)

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