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注册会计师行业探索以服务国家建设助力诚信建设走深走实

2024年06月01日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者孙阳）当前，聚焦服务国家建设和加强诚信建设两个专题，如何推动注册会计师行业在服务数字中国、金融强国、京津冀协同发展、共建“一带一路”、新质生产力等国家重点领域做出应有贡献，成为行业诚信建设走深走实的关键举措。日前，多位业内专家学者在北京注册会计师行业高质量发展论坛上表示，要围绕党建引领、以人为本、质量为先、风险防范、数字化赋能等立体化视角，共同探索推进新举措新思路。

北京注册会计师协会会长李玉国在致辞中表示，紧紧抓住服务国家建设这个主题和诚信建设这条主线，是行业实现新时代高质量发展的根本遵循和行动指南。财政部《注册会计师行业诚信建设纲要》、中注协七代会对行业诚信建设提出了新要求，需要行业加大改革力度。本次论坛旨在集成各方智慧，分享先进经验，破解发展难题，形成更多行业服务中国式现代化的生动实践，开创行业高质量发展的新局面。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员庞超然表示，2017-2022年，全球专业及管理咨询服务贸易增速为10.1%，以会计服务为代表的专业服务贸易逐步成为拉动未来增长的新动能。同时，随着加入高水平国际经贸规则、执业资格互认、人员便利流动、互惠准入措施扩大等，新时代高水平开放对注册会计师行业带来了新机遇。

德勤华永会计师事务所合伙人任铮表示，今年全国两会提出要以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力，而数字经济正成为重组要素资源、重塑经济结构的重要力量。各方应当充分认识提供数据资源相关信息的重要意义，将数据资源入表工作做深做实，同时拓展数据资源创新应用，释放数据资源的经济价值，更好地服务数字经济发展和数字中国建设。

发展新质生产力是当前注册会计师行业服务国家建设面临的新使命、新课题。北京市财政局一级巡视员于保江认为，要向“新”而行，以审计主业为依托，延链补链强链，丰富服务产品供给，加强高端型、数字型、复合型人才培养，为战略性新兴产业、未来产业培育和传统产业转型升级提供更全面、更贴切的定制化专业服务。

同时，于保江提出，要把党建工作贯彻于诚信建设全过程，坚持以人民为中心的发展思想，做诚实守信执业的表率。要充分发挥数字化在行业诚信建设中的风险警示防范作用，坚持依法治业，自觉接受社会监督，加强行业诚信体系建设，实现信息互联公开和数据共享，增进行业信用建设和社会公众监督的良性互动。

(责编：王震、高雷)
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