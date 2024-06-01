人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）在“六一”国际儿童节到来之际，北京、吉林、浙江、云南和西藏五地税务部门，联合举办“税伴成长 法润少年”青少年税收普法主题直播活动。

据介绍，本次直播聚焦青少年税收普法，选取位于祖国东西南北中持续推进、特色鲜明的五所少年税校，采取时空连线方式，实现跨越山海“云携手”，税收普法“云联学”。五地少年税校以“主会场活动+分会场活动”“课堂学习+研学实践”“驻点+流动”等方式，带领青少年在共学税收知识、共话税收发展、共吟税收歌谣、共绘税收蓝图中，倾听各地有趣税收故事，见证生活中的税收力量，真正使青少年税法宣传教育跨越山海、形成集群化效应。

浙江省温岭市少年税校带领镜头前的同学们开启了一场妙趣横生的护税闯关之旅，为孩子们播下依法诚信纳税的种子；云南税务部门通过镜头讲述了税收助益传统文化焕发时代光彩；在吉林，通化市少年税校的“税法小小宣传员”带领广大网友，走进首批“全国税收普法教育示范基地”；在西藏，税务老师与拉萨北京实验中学的同学们发出共做诚信纳税践行者的倡议；在北京，密云区少年税校师生编演的朗诵情景剧《筑梦·圆梦》以少年税校学生成长成才历程为切入点，展现着少年税校学生从影响着父母和身边人的“税法小小宣传员”，成长为融入社会毛细血管的各行各业中坚力量。

“少年税校不仅让我学到了税收知识，更看到了祖国各地的如画景色、魅力文化，税收取之于民又用之于民，税收让祖国更美丽，让我们更幸福。我也要做少年税校的参与者、税法宣传的传承者、诚信纳税的践行者。”直播活动的主持人于桐然同学说。

(责编：王震、高雷)

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