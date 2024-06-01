人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

五地税务部门联合开展“六一”国际儿童节青少年普法直播

2024年06月01日13:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）在“六一”国际儿童节到来之际，北京、吉林、浙江、云南和西藏五地税务部门，联合举办“税伴成长 法润少年”青少年税收普法主题直播活动。

据介绍，本次直播聚焦青少年税收普法，选取位于祖国东西南北中持续推进、特色鲜明的五所少年税校，采取时空连线方式，实现跨越山海“云携手”，税收普法“云联学”。五地少年税校以“主会场活动+分会场活动”“课堂学习+研学实践”“驻点+流动”等方式，带领青少年在共学税收知识、共话税收发展、共吟税收歌谣、共绘税收蓝图中，倾听各地有趣税收故事，见证生活中的税收力量，真正使青少年税法宣传教育跨越山海、形成集群化效应。

浙江省温岭市少年税校带领镜头前的同学们开启了一场妙趣横生的护税闯关之旅，为孩子们播下依法诚信纳税的种子；云南税务部门通过镜头讲述了税收助益传统文化焕发时代光彩；在吉林，通化市少年税校的“税法小小宣传员”带领广大网友，走进首批“全国税收普法教育示范基地”；在西藏，税务老师与拉萨北京实验中学的同学们发出共做诚信纳税践行者的倡议；在北京，密云区少年税校师生编演的朗诵情景剧《筑梦·圆梦》以少年税校学生成长成才历程为切入点，展现着少年税校学生从影响着父母和身边人的“税法小小宣传员”，成长为融入社会毛细血管的各行各业中坚力量。

“少年税校不仅让我学到了税收知识，更看到了祖国各地的如画景色、魅力文化，税收取之于民又用之于民，税收让祖国更美丽，让我们更幸福。我也要做少年税校的参与者、税法宣传的传承者、诚信纳税的践行者。”直播活动的主持人于桐然同学说。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五地税务部门联合开展“六一”国际儿童节青少年普法直播
　　人民网北京6月1日电 （记者车柯蒙）在“六一”国际儿童节到来之际，北京、吉林、浙江、云南和西藏五地税务部门，联合举办“税伴成长 法润少年”青少年税收普法主题直播活动。 据介绍，本次直播聚焦青少年税收普法，选取位于祖国东西南北中持续推进、特色鲜明的五所少年税校，采取时空连线方式，实现跨越山海“云携手”，税收普法“云联学”。…
业内：以联动公益平台助力形成爱心传递公益生态
　　人民网北京6月1日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，随着经济社会发展，人们的健康需求不断提升，异地就医人群逐渐增多。国家医保局数据显示，2023年全国跨省异地就医直接结算达1.29亿人次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部