人民网北京6月1日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，随着经济社会发展，人们的健康需求不断提升，异地就医人群逐渐增多。国家医保局数据显示，2023年全国跨省异地就医直接结算达1.29亿人次。

跨省跋涉对患者家庭来说成本较高，除去住院、治疗费用，异地就医还面临较高的住宿与交通成本。此外，儿童患肿瘤和血液病等重大疾病在当地医疗资源有限，家长们往往会选择将孩子带到北京、上海、广州等一线城市的三甲医院进行治疗。

据悉，为了帮助困难患儿家庭解决异地就医生活困难的问题，一些公益慈善组织在医院周边租赁房屋，为符合帮助标准的患儿及其家庭免费提供安全可靠的临时生活场地，搭建起“爱心小家”。

“在这里我们有自己的独立房间，厨房、冰箱、洗衣机……让我们在陌生的城市里有了一个温馨的临时的家，这对我们是非常大的安慰。”一位来自山西的患儿家长表示，自己的孩子在首都医科大学附属北京儿童医院进行肿瘤治疗，一家人住在医院正对面的“麦当劳叔叔之家”（以下简称“叔叔之家”），省去了许多麻烦。

“异地就医的儿童很多，我们希望在他们最需要的时候提供帮助，并提供情感和精神上的支持。”麦当劳中国首席影响官、中国宋庆龄基金会麦当劳叔叔之家慈善基金联合主任顾磊说。

“我们的理念是‘以家庭为中心的照护’。我们相信只有支持好家庭，他们才能照顾好孩子。”叔叔之家项目负责人韩雨曦表示。当前，“叔叔之家”已逐步变成一个联动的公益平台，不同的企业和个人都能在这里找到灵活的参与方式去奉献爱心，以“叔叔之家”为中心，辐散出无数条网络，形成爱心传递的公益生态。

同时，为凝聚更多公益爱心力量，第八届“为爱麦跑”亲子跑北京站活动日前在园博园开跑。自4月20日从深圳启程以来，活动已经先后在杭州、合肥、广州等20个城市举行，累计近2.5万个家庭报名，参跑者近6万名。在各地，参赛小朋友们以各自城市市花为载体，向异地就医的病童送上一份祝福，祝愿他们早日康复。

2024年“为爱麦跑”深圳首站，小朋友们通过卡片寄语送上祝福。受访者供图

据了解，“为爱麦跑”在2014年首次举办，此前七届共超20万人次参与。活动募集的善款将汇入“中国宋庆龄基金会麦当劳叔叔之家慈善基金”，用于“叔叔之家”项目的运营和建设。目前，“叔叔之家”已在长沙、上海、北京三个城市先后投入使用。截至2023年末，三间麦当劳叔叔之家已累计服务超过1290户家庭，提供超过58000个安睡的夜晚。中国内地第四家叔叔之家预计在2024年内在深圳建成，邻近深圳市儿童医院龙华院区，每年可为超过100个患儿家庭提供免费住宿。

顾磊表示：“为爱麦跑凝聚起了大家的温暖与支持，让更多人了解叔叔之家的意义，并且愿意加入我们一起帮助异地就医的病童和家庭。我们一定不负大家的爱心和托付，继续建设并运营好麦当劳叔叔之家实体公益项目，为遇到困难的病童和家庭带来温暖及支持。”

(责编：王震、高雷)

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