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零售业加速数智化转型 探索精细化供应链管理

2024年06月01日13:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （焦磊、实习生张泊洋）零售业作为商品流通的终端环节，是消费拉动经济增长的重要着力点。伴随大数据、移动支付等技术趋向成熟，尤其是人工智能技术的突飞猛进，零售业正加速向数字化、智慧化趋深。

数据显示，2023年，我国社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。其中，实物商品网络零售额占社会消费品零售总额比重增至27.6%。

无人便利店、智能售货柜随处可见；智慧仓储、智能物流正持续提升商品流转效率……数字技术不断催生零售新业态、新模式涌现，“人”“货”“场”方方面面的整体性重构效应持续显现。

零售行业是经济发展的晴雨表，深刻影响着消费市场的发展趋势。在新一轮技术变革的当下，零售行业加速向新而行。日前，物美集团创始人张文中在“中国流通产业变革与创新暨物美三十年”发布会上表示，“企业坚持用科技改造转化升级传统零售产业的梦想，坚持以消费者为中心，在多点DMALL赋能下，拥抱最新数字化、智能化技术，接地气的创新，更好地为人民服务。”

据悉，1994年12月物美商城在北京开业以来，率先在零售业内实现了IT技术的应用；2001年，开启供应链管理的信息化应用探索；2014年前后，推出了多点DMALL+物美的商业模式……在此基础上，物美在当天会上宣布将逐步取消传统的档期优惠，通过精细化的成本控制和供应链管理，实现商品价格的长期稳定。首批将有超500品商品纳入“天天低价”商品的行列，涵盖了消费者日常所需的食品、日用品、家居用品等多个品类。

此外，多点DMALL总裁张峰表示，企业推出的全新“AI智能导购”服务利用人工智能技术，能够根据消费者的购物习惯和需求，提供个性化的商品推荐和购物建议，为消费者带来更加便捷、智能的购物体验。

(责编：王震、高雷)
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