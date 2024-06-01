焦磊 任妍

人民网北京6月1日电 （焦磊、任妍）近年来，复制发行、网络传播侵权盗版教材、教辅、少儿图书等违法犯罪活动持续多发，一些不法团伙诱导教唆青少年从事侵权盗版违法活动，严重危害青少年身心健康。特别是寒暑假及开学季期间，侵权盗版易发高发，权利人和家长对此广泛关注。

据国家版权局消息，近日，为贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》《关于加强未成年人保护工作的意见》相关工作部署，维护良好的版权秩序，保护青少年身心健康，中央宣传部版权管理局会同相关部门联合启动“青少年版权保护季”行动，严厉整治涉青少年权益的侵权盗版乱象，重点打击盗版盗印、非法销售、网络传播侵权盗版教材、教辅、儿童绘本、动漫、考试图书等违法犯罪行为，依法查处未经授权制作传播大中小学教材电子书等违法行为，整治网络游戏私服外挂破坏未成年人防沉迷措施等违法行为，查办诱导教唆青少年从事院线电影偷拍盗录、校园侵权盗版产品分销等违法行为，为青少年健康成长营造良好的版权环境。

据了解，本次行动将加强寒暑假及开学季期间出版物市场、印刷企业及校园周边书店、报刊摊点、文具店、打字复印店等场所的清查摸排，加大对电商平台传播、销售侵权盗版教材、教辅、工具书、少儿图书的监测监管力度，加强春节档、国庆档、暑期档等重点时段影院青少年群体偷拍盗录院线电影的执法巡查，规范有声读物平台、智能终端产品市场版权秩序，对权利人和广大家长意见强烈、社会危害大的案件依法从严从快查办。专项行动将广泛开展版权保护进校园主题活动，强化青少年版权保护教育引导，提高青少年版权保护意识。

(责编：王震、高雷)

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