人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月1日起，一批新的国家标准开始实施，涉及少年儿童以及百姓生活，将为关爱少年儿童、提高百姓美好生活水平提供技术支撑。

据了解，6月1日起开始实施的新的国家标准为中国少年先锋队队旗》、婴童用品6项系列标准、《单元式空气调节机》、《机动车燃油加油机》、《国家电气设备安全技术规范》等。

《中国少年先锋队队旗》（GB/T 43600—2023）标准规定了中国少年先锋队队旗的要求、试验方法、检验规则、包装、储运和标志，主要从图案、内在质量和外观质量规范队旗的质量要求。标准突出了少年先锋队标识的政治涵义，将在维护少年先锋队的组织形象，增强少年先锋队的共产主义事业接班人的使命感方面发挥积极作用。

婴童用品6项系列标准包括，《婴童用品 日常运动防护器具通用技术要求》（GB/T 42801—2023）、《婴童用品 洗浴器具通用技术要求》（GB/T 42802—2023）、《婴童用品 母婴室配套用品通用技术要求》（GB/T 42803—2023）、《婴童用品 承载式安抚器具通用技术要求》（GB/T 42804—2023）、《婴童用品 居家防护用品通用技术要求》（GB/T 42805—2023）、《婴童用品 餐具与喂食器具通用技术要求》（GB/T 42806—2023）

上述6项标准规定了相应婴童用品的产品材质安全、机械物理性能、试验方法、标识和使用说明等方面的技术要求。标准实施将有助于进一步提升我国婴童用品的质量，为婴童创造高质量成长环境。

《单元式空气调节机》（GB/T 17758—2023）标准规定了工艺型和名义制冷量不小于7kW的舒适型单元式空气调节机的性能要求和试验方法，为能够同时满足人民群众消费需求和工业领域应用需求的单元式空调机产品提供了标准依据，将进一步引领单元式空调机领域的技术发展和产业进步。

《机动车燃油加油机》（GB/T 9081—2023）标准结合行业现状和管理需求，规定了机动车燃油加油机（以下简称加油机）的技术要求、检验项目与检验方法、检验规则以及对标志、封印、包装、运输和贮存的要求，将为加油机行业公平、可持续、高质量发展提供技术保障。

《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517—2023）标准规定了交流额定电压1000V以下，直流额定电压1500V以下的户内和户外使用的各类电气设备的共性安全技术要求。标准的实施将为保障电气设备安全提供技术支撑。

(责编：王震、高雷)

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