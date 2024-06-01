人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、公安部、国务院妇儿工委办公室、全国妇联等六部门联合印发通知，部署在全国范围内开展2024年儿童和学生用品安全守护行动。

据市场监管总局相关负责人介绍，本次守护行动聚焦重点儿童和学生用品，抓住关键质量安全问题，突出重点区域，加强部门协作，实行生产、流通、使用安全隐患全链条治理。守护行动将针对新型网红产品、学生相关产品、婴童产品等重点儿童和学生用品，突出主要聚集地生产企业，校园周边、城乡接合部、农村市场儿童和学生用品经营者，多次发现质量安全问题的生产销售企业，着力解决生产、流通领域产品质量安全问题，全面加强学校等采购部门质量管理，大力增强家长和未成年人群体安全意识和风险防范能力。

据了解，自2019年起，市场监管部门已连续5年开展儿童和学生用品安全守护行动，5年来全国市场监管部门共抽查儿童和学生用品11.39万批次，对儿童用品经营单位开展监督检查49.22万家（次），开展行政指导和约谈9000余次。

上述负责人表示，2024年，六部门将联合加强未成年人用品生产源头管控，强化监督抽查和风险监测，加大流通领域检查力度，严厉打击违法违规行为，加强学生校服等产品使用的质量管理，压紧压实产品质量安全主体责任，发挥行业自律作用，深入开展质量安全科普宣传，共同强化儿童和学生用品安全隐患全链条治理。

(责编：王震、高雷)

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