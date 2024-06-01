人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局决定在今年6月组织开展第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”（以下简称“服务月”）活动，部署全系统采取有效措施帮助企业进一步提升商业秘密保护效能，增强重点产业创新能力，助推新质生产力发展。

5月31日，市场监管总局在京召开了“服务月”启动仪式，决定今年6月组织开展第二届“服务月”活动。

据市场监管总局相关负责人介绍，近年来，市场监管总局从事前预防、事中服务到事后维权全链条发力，积极推进商业秘密保护工作，截至目前，总局已公布两批共35个全国商业秘密保护创新试点地区，各地已建成商业秘密保护服务站点8634个，服务网络初步建立，试点成效持续显现。

上述负责人表示，本届“服务月”活动以“保护商业秘密 推动强企护链”为主题，总局指导各地市场监管部门结合实际，通过精准服务重点产业、加大宣传普及力度、加强行政指导帮扶、创新监管服务方式、组织开展区域活动等五方面举措，深入开展“服务月”活动，具体举措如下：

一是对区域优势产业、特色产业开展深度调研走访，全面了解重点产业链商业秘密保护现状、问题和需求，凝聚各方力量，为“链上企业”特别是“链主企业”提供“一企一策”精准化服务保障。

二是创新宣传方式方法，线上线下相结合，充分利用传统媒体和短视频、直播等网络新媒体平台，开发互动性强的网络课程、在线交流、知识竞赛等，切实提高社会公众参与度。

三是针对不同行业、不同规模企业，研究定制个性化的培训指导课程，指导企业建立适合行业特点和自身规模的商业秘密管理保护体系。

四是深入了解重点企业需求，组织专业力量帮助企业开展商业秘密保护风险评估和隐患排除工作。加强涉外维权援助保障，对开放程度高、积极布局海外市场的大型企业、重点企业开展专题指导。

五是结合国家重点区域发展战略，通过组织举办交流座谈会、签订区域框架协议等活动，推动建立商业秘密协同保护机制，形成区域商业秘密保护合力。

(责编：王震、高雷)

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