人民网北京6月1日电 （记者李栋）今日起，我国将全面进入汛期，南方将进入主汛期。据预测，预计我国气候状况总体偏差、极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害也呈重发趋势，做好防灾减灾工作对全年农业生产意义重大。

近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局印发《科学应对汛期自然灾害奋力夺取粮食和农业丰收预案》（以下简称《预案》），要求各地坚持以防为主、防抗救相结合，细化实化关键措施，抓好抓牢灾情防控，切实减轻灾害损失。

据预测，我国今年主汛期旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强。长江中下游、黄河中下游、淮河及沂河沭河、海河流域漳卫河子牙河、松花江、辽河、太湖等可能发生较大洪水。内蒙古中东部、河北西北部、山西北部等地可能发生阶段性干旱。

《预案》分灾种提出防灾减灾重点任务。一是防洪涝降渍害。有效调控江河洪水，做好设备检修和物资调剂调运，落实抢排积水、改种补种、环境消杀等措施。

二是防干旱保生长。科学精准开展抗旱调度和应急水量调度；优化调整灌溉计划，加强“五小水利工程”建设；积极推广高效节水灌溉技术，落实浇水增墒、农艺保墒措施。

三是防台风保设施。及时抢收已成熟作物，加固农业设施，组织渔船回港避风和养殖人员上岸，加强灾后田管，促进受灾作物恢复生长，结合农时及时改种补种。

四是抗高温防热害。加强水分管理，落实秸秆覆盖、覆盖遮阳网等措施，减轻高温影响；加强养殖用水保障。

五是防病虫减损失。对水稻、玉米重大病虫害加密监测预警，推进科学防治，严控大面积流行危害。

《预案》强调，要强化协同配合，农业农村部门要开展分区包片指导服务，水利部门、气象部门要加强监测预报预警，应急管理部门要开展应急处置和救援救灾。要强化防灾准备，做好救灾物资和应急机具储备调运，做好农业防灾救灾力量准备。要强化监测预警，加强应急值守，加密灾情调度，科学评估灾害影响。要强化技术培训，普及农业防灾减灾救灾知识和技术措施，强化防灾减灾意识。

“今年在南方多地，‘龙舟水’总体略偏重。”农业专家介绍经验时表示，“龙舟水”期间，农业生产者要及时关注天气预报，在强降雨前要提早疏通断头沟，开挖排水渠、备好排水设备。强降雨后及时疏通沟渠，尽早排除田间积水，防止因泡水时间过长造成根系活力下降，导致收成下降。

(责编：王震、高雷)

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