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6月1日开售！4条高铁车票将实行市场化票价机制

2024年05月31日18:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者王连香）记者从中国铁路客户服务中心获悉，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行的时速300公里及以上动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。

相关铁路运输企业负责人介绍，依据国家有关规定，铁路运输企业对上述4条高铁动车组列车实行市场化定价，将现行的固定、单一票价机制调整为灵活折扣、有升有降的市场化票价机制。调整后，上述列车车票执行票价将以铁路12306和相关车站公告的公布票价为上限，综合考虑区域、淡旺季、时段等因素，实行不同幅度的折扣，对一些停站较多、方便沿线旅客的列车车票进行较大幅度打折，最低折扣5.5折、较原票价低34%；对一些旅速较快、长期供不应求的列车车票不打折，较原票价高20%，充分体现优质优价、公平合理的原则。

该负责人指出，此前已实行市场化票价机制的京沪高铁、厦深高铁、成渝高铁、南广高铁、京广高铁京武段等多条高铁市场运营良好，客流更加均衡，综合运输效能持续提升，旅客出行体验不断改善。铁路运输企业总结借鉴成功经验，在充分调研论证的基础上，对京广高铁武广段等4条高铁列车实行市场化票价机制，符合市场规律，具有良好预期。

一是丰富客运产品体系，为旅客提供多样化选择。实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，推动形成不同旅速、不同价格、不同运行时刻的差异化客运产品体系，同时在4条高铁平行线路上继续安排开行普速旅客列车，旅客可根据需求选择更加丰富多样的客运产品。对列车运行时刻要求相对不高的旅客，可选择折扣较大的车次，享受更多价格优惠。

二是调节市场供需关系，提高运力资源利用效率。目前4条高铁普遍存在不同季节、日期、时段客流不均衡的情况，客流高峰期即使加开列车，供需矛盾仍然突出。实行市场化票价机制，有利于发挥价格杠杆作用，合理匹配运能与需求的关系，引导旅客错峰出行，促进客流均衡化，使有限的运力资源服务更多旅客，也有利于改善旅客乘车环境，提升出行体验。

三是理顺区域高铁价格，形成更加合理的价格体系。当前4条高铁上运行的时速300公里及以上动车组列车票价，与周边其他高铁线路上运行的同类动车组列车票价水平明显不平衡，对4条高铁的票价进行优化调整，有利于形成合理的比价关系，完善铁路客运产品价格体系。

四是推动市场化经营，保障高铁高质量运营。4条高铁分别于2009年至2014年间开通，运营10余年来一直实行固定、单一票价机制，期间高铁运营维护成本发生了较大变化，现行票价机制已明显不适应市场化经营形势。建立以市场为导向的票价机制，有利于提升铁路运输企业市场化经营水平，进一步巩固性价比优势，增强高铁客运产品市场竞争力，保障高铁高质量运营。

五是构建合理比价关系，助力综合交通运输体系建设。4条高铁所在区域各种交通运输方式竞争充分，票价优化调整后与其他交通运输方式的比价关系更为合理，有利于充分发挥综合交通运输体系作用，为人民群众提供更好的出行服务。

该负责人介绍，近年来，铁路运输企业持续提升高铁运营品质和服务水平，增配复兴号智能动车组列车，开行更多旅速更快的高品质标杆列车；优化升级铁路12306系统，推出了候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知、学生优惠资质在线核验等新功能，进一步改善旅客购票体验；积极推广计次票、定期票、旅游套票等新型票制服务，目前计次票、定期票已覆盖60多条线路，旅游套票已覆盖10多条线路。

(责编：王连香、高雷)
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