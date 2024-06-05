世界环境日丨发现“隐藏款”环保新青年！
2024年06月05日09:02 | 来源：人民网
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垃圾勤分类
餐饮都“光盘”
旧物再利用
植树尽义务
…………
我们一点一滴默默耕耘
期待美丽中国花开繁盛
我们一草一木用心呵护
只为人与自然和谐共生
我们并不是“环保达人”
我们只是在尽己所能
6月5日“世界环境日”
寻找“隐藏款”环保新青年
一起下滑发现↓
监制：刘毅 宋丽云 孙海峰
统筹：章斐然 李鉴
创意策划：崔靖芳 李楠桦 王仁宏 罗芳菲
视觉策划：赵娜
视觉设计：吴佳秀 吕秋洁
前端开发：雷涓
支持单位：生态环境部宣传教育司
联合出品：人民网 《民生周刊》杂志社 人民日报中央厨房“民生无小事”工作室
(责编：王仁宏、吕骞)
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