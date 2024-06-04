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市场监管总局公布端午粽子抽检结果 产品总体质量安全状况良好

2024年06月04日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，端午节前，市场监管总局在全国31个省（自治区、直辖市）组织开展粽子食品安全专项监督抽检，抽检结果显示粽子产品总体质量安全状况良好。

本次专项抽检共抽检粽子及原材料糯米450批次，重点覆盖超市、糕点店、小食杂店、批发市场、农贸市场、餐馆和网络平台等经营销售环节。抽检的粽子产品涉及五芳斋、三全、思念、北京稻香村、利口福、知味观等近100个品牌215家生产企业。

针对粽子产品主要检验金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌等微生物指标，脱氢乙酸、山梨酸、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素等食品添加剂，以及过氧化值等质量指标。针对糯米主要检验铅、镉、无机砷等重金属，苯并［a］芘等有机污染物，以及赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1等真菌毒素项目。经实验室检验，均未检出不合格样品。

(责编：郝帅、吕骞)
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