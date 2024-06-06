王绍绍

打卡博物馆“网红展览”，沉浸式观看剧场演出，穿着汉服去旅游，户外露营享受美食与自由……盛夏风光明丽灿烂，正是出行游览的黄金时节。这个夏天，各地文旅市场呈现出蓬勃的“夏日活力”，新业态、新模式层出不穷，为居民和游客提供了更加多样的休闲娱乐，释放了巨大的消费潜力，为夏日经济注入了发展动能。

今年以来，我国旅游市场持续火热，带动消费潜能不断释放。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%。国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。分析人士指出，今年一季度，我国文旅经济运行良好，文旅市场迎来首季“开门红”，从需求侧的火热消费，到供给侧的优质产品，多重数据折射出我国内需的强劲韧性和深厚潜力。

蓝天流云下，草木葱郁，牛羊成群，哈萨克族少年驰骋草原……近日，随着电视剧《我的阿勒泰》热播，新疆阿勒泰地区的旅游热度再次推高。飞猪数据显示，自5月7日电视剧开播以来，阿勒泰旅游搜索热度增长超5倍，飞往阿勒泰的机票预订量环比上周增长超50%，租车预订量环比上周增长近1倍。当地还原剧中张凤侠小卖部、孤独的树、夏牧场等“打卡”景点，赛马、自行车赛、民间音乐会、草原舞会、滑雪等一批线下活动也被纳入文旅项目。

从《去有风的地方》到《我的阿勒泰》，“一部剧带火一座城”的现象频频出现，文旅融合的故事不断“上新”，“跟着影视剧去旅行”成为了Z世代年轻人的出行新时尚。近年来，影视剧、演唱会、音乐节等正成为文旅市场新的增长点，激发消费全新活力，带动地方旅游经济发展。

“以文塑旅、以旅彰文，‘诗和远方’已经真正成为了美好生活的重要组成部分。”中国旅游研究院院长戴斌表示，能够满足多样性、个性化需求的文旅场景，将会继续受到广大游客的追捧。文化和旅游要在更深层次、更广范围融合发展，使文化成为推动旅游高质量发展的重要要素，让旅游成为建设文化的重要力量。

随着夏日演出市场旺季来临，演唱会、音乐节、歌舞剧等热门演出呈现“一票难求”的火热场景。4月，周杰伦杭州演唱会吸引外地游客472.2万人次；5月初，贵阳路边音乐会线下累计接待游客31万人次……今年夏天，不少年轻人选择“为一场演出奔赴一座城市”，将观看演出和就地旅游结合起来，实现“一座城市，两种体验”的深度游览。

在浙江绍兴，为期两天的西施音乐节顺利收官，次坞打面、糖秧、手工藤羹、西施团圆饼、糖醋饺等当地特色美食销量激增，西施故里旅游区、山下湖珍珠小镇等景区成了游客热门“打卡”地；在山西太原，两场大型演唱会吸引不少外地歌迷前来观看，歌手在演唱会上把太原方言、刀削面、老陈醋加入演唱环节，点亮特色“城市名片”……如今，看演出不再是“特种兵式旅游”的代名词，休闲娱乐消费的“软需求”广受年轻人的认同。

“从‘引客’到‘留客’，‘演出+旅游’还需要久久为功。”业内人士表示，一方面要促进文化消费与旅游消费融合，做好城市服务和业态升级，发展“体验经济”；另一方面，也要通过举办演出加强对在地文化和景区的传播，塑造地方文旅新品牌，演出市场的持续火热，将会为城市文旅带来更多新可能。

(责编：王仁宏、吕骞)

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