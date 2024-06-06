人民网记者 乔业琼

又到一年高考时。教育部数据显示，2024年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人。

高考不仅牵动着千万学子的心，也在悄然间催生了火热的“高考经济”。从吃、穿、住等必需品到聚餐、学车、旅游等休闲消费，“高考经济”正逐步细分化、专业化，成为消费市场的新增长点。

美好寓意商品受欢迎

走进北京市朝阳区一家新华书店，在文具区，一些印有“前程似锦”“孔庙祈福”等字样的考试专用文具套装格外引人注目。“这些文具套装以红色系为主，搭配一些祝福性文字，最近来买的人很多。”店员说。

记者观察到，为了满足考生和家长的需求，商家们围绕高考的吃、穿、住等，精心推出了富含美好寓意的一系列商品和服务。

在各大电商平台，印有“定胜纹”的宋锦旗袍，绘制了锦鲤、莲叶等好运图案的文化衫等商品，近期的销量猛增。这些商品寄托了家长对孩子的美好祝愿，希望他们能够在高考中取得优异成绩。

淘宝数据显示，5月份以来，定胜糕、“高粽”等站内搜索词周环比提升60%，成交提升150%。很多家长通过购买定胜糕、“高粽”等食品，为孩子们讨个“必定胜利”“一举高粽”的彩头。

在各高考考点附近，宾馆酒店迎来了一波入住“流量”。“我们专门为考生打造了‘金榜题名’高考房，不临街、远离电梯，让考生安心备考。”一位酒店大堂经理介绍。今年高考前夕，不少酒店推出静音房、营养套餐、定制化叫醒等精细化服务，让考生备考更安心。

多元化需求延长消费产业链

“高考经济”并不止于考试期间，高考结束后，很多考生选择以不同的方式放松身心，包括各种聚会、考驾照、购买电子产品、毕业旅游等。

“参照往年情况，一般6月下旬起，高考学子聚餐活动会陆续增多。”北京市朝阳区一家餐厅负责人表示，届时餐厅将举办高考主题活动，推出“状元宴”“百分茶”等，考生可以享受专属优惠。

各大商家也瞄准时机，针对考生推出“暑期特惠”“学子特权”促销活动。恰逢“618”大促，京东推出“教育优惠考生专场”，买手机、电脑、平板等电子产品可以用京东教育优惠，至高补贴2100元。天猫在“618”期间推出“逢考淘好运”专场，考生可享受满300减50等不同程度的促销优惠。

为了让考生释放压力、舒缓心情，近期，西藏林芝所有景区，河南神农山景区，山东水泊梁山、尼山圣境、微山湖景区等相继宣布，将对高考考生推出免门票、半价游等优惠政策，考生只要出示本人身份证件和准考证等，即可享受福利。

“‘高考经济’是消费经济的一个重要组成部分，随着高考规模的扩大和人们生活水平的提高，‘高考经济’总量不断增加，消费带动经济的作用也日益明显。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安表示，围绕“高考经济”，消费链条会越来越长，形成全链条消费模式。

专家提示理性消费、谨防骗局

“高考经济”的持续火热，为消费市场不断注入新活力，但同时也让一些不良商家看到了可乘之机。他们利用考生和家长的心理，肆意哄抬客房价格、提供迷信服务、售卖“补脑”保健品等，变相增加“消费焦虑”，助长攀比之风，甚至破坏正常的市场经营秩序。

近日，公安部网安局微信公众号发布防骗提示，警示广大考生和家长警惕不法分子兜售所谓“变聪明”药物、“高考真题”等诈骗行为。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江提醒广大商家，高考期间推出的商品和服务要严格遵守有关法律法规，要考虑到考生的实际需求，避免过度商业化炒作导致考生权益受到损害。

“‘高考经济’的本质应该是‘服务高考’，而不是‘消费高考’。”李长安表示，希望广大商家在更优质、更完善服务上下功夫，为学生提供更舒心的考试环境。

陈音江建议，在“高考经济”持续繁荣的背景下，相关部门应进一步加大监管力度，对于虚假宣传、销售劣质产品等损害考生和家长权益行为应予以严厉打击，确保市场秩序规范有序、消费者权益得到有效保障。

“也要提醒广大学生及家长，树立正确的消费观念，文明理性消费，避免盲目跟风与过度消费，谨防打着高考旗号的各种诈骗陷阱。”陈音江强调。

(责编：乔业琼、吕骞)

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