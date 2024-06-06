申佳平 方经纶

登顶世界之巅，挺进万米深井，穿行千楼万厦，覆盖广袤原野……自2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照以来，我国5G商用已走过一路向“新”的五个年头。

从1G空白、2Ｇ跟随、3Ｇ突破、4Ｇ并跑到5Ｇ领跑，我国移动通信实现重大跨越，目前已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。5G让连接更快、更广、更多元，已逐步融入千行百业、深入千家万户，“5G+”推动数实融合，已成为助力现代化产业体系建设的重要支撑。

值此重要时间节点，让我们一起回顾和盘点五年来5G商用取得的优异成绩，展望奔腾涌动的美好未来！

（海报设计：实习生史子潇）

(责编：方经纶、吕骞)

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