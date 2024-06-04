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税收红利精准“滴灌” 特色文旅“热辣”出圈

人民网记者 车柯蒙
2024年06月04日09:02 | 来源：人民网
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今年以来，我国文旅市场持续走高，今年一季度，我国国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%;国内游客出游总花费1.52万亿元，同比增长17.0%。

随着居民出游热情高涨，我国旅游业态不断创新，特色文旅“热辣”出圈。在这一过程中，各地税务部门因地制宜落实各项税费政策红利，助力文旅产业高质量发展。

夏日来临，随着温度的持续升高，有山有水的地方便是人们消暑纳凉的好去处，露营、休闲农业也成为消费者短途旅游的首选。在湖北，竹溪县鄂坪乡黄花沟凭借得天独厚的人文地理优势，先后建成了烧烤露营区、星空露营区等多个露营基地，“户外露营＋乡村旅游”并轨发展成为一大特色。

国家税务总局竹溪县税务局紧跟“露营经济”业态发展趋势，持续开展便民春风行动，针对露营景区和户外用品企业发展需求，专门成立团队主动靠前问需，通过精细服务和落实税费优惠政策，为“露营经济”持续火热注入源源不断的“税动力”。

近期，青海假日旅游持续升温，传统美食、雪山、草原、湖泊、多元文化等旅游名片吸引众多游客流连忘返，文旅市场“热辣滚烫”。位于门源回族自治县的岗什卡雪峰是祁连山东段的最高峰，海拔5254.5米，是中国唯一一座离城市最近的高海拔雪峰，一年四季白雪皑皑。为更好地帮助文旅企业将“冷”资源转变为“热”产业，当地税务部门在数据分析、政策推送、纳税辅导等方面，为企业提供全方位的税收服务。

当前，随着游客对于旅游场景定制化、个性化的需求日益突出，自驾出行因灵活性和舒适度高，成为很多家庭的选择。在云南，“自驾游”的风靡有效带动车辆出租、露营产品销售等行业发展，云南省税务部门紧抓“自驾＋特色行业”的旅游特点，有针对性地梳理相关税费优惠政策，结合企业涉税需求，精准送上税收优惠政策和税费服务双重“攻略”，帮助企业抓住旅游黄金期。

一句“西南小三亚”让云南省昭通市巧家县“火出了圈”，100余公里风光旖旎的湖滨岸线，吸引着全国各地游客自驾前往。“近期，到店里租车的游客比之前增长了40%，相应的涉税业务也跟着增加。税务干部及时跟进，为我们准备了发票开具和纳税申报的详细操作流程。”当地一家汽车租赁有限公司财务人员何友玲表示。

在内蒙古，希拉穆仁草原是包头市一张靓丽的“名片”，随着草原旅游旺季的到来，具有蒙古族民族特色的文旅产业经济持续向好。达尔罕茂明安联合旗税务部门与当地政府、文旅部门建立协助机制，为相关企业建立清册，开展有针对性税费优惠政策辅导，确保政策红利直达快享。

“利用公司享受各类减免税款，我们购买了更多马匹，新建了特色蒙古包，还增加了草原卡丁车游玩项目，今年的夏天很值得期待。”当地一家文化公司的负责人达林太说。

“一山有四季，十里不同天”是五月长白山的真实写照，山下百花齐放，山上白雪皑皑，季节的交织让游客啧啧称奇。作为吉林旅游业的“顶流”，长白山旅游让众多与旅游相关的产业迅速发展。数据显示，截至3月底，吉林省长白山保护开发区已有经营主体10870户，今年第一季度住宿和餐饮业同比增长15.08%。

“企业发展中，一系列税费优惠政策的支持让我们轻装上阵。今年第一季度，我们共享受留抵退税713万元，不仅盘活了资金链条，也帮助企业提升了设备升级、资金周转的速度。”吉林一家旅游开发有限公司财务负责人邰爽说，预计今年夏季长白山的客流量将有较大幅度增长，公司已经做好迎客准备。

(责编：王仁宏、吕骞)
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