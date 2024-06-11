人民网记者 申佳平

“原价1900元的空调只花了1300元就拿下！”“用了十多年的旧空调还抵了450元。”“新款冰箱功能更多，价格也不贵。”“新换的空调更省电了！”进入6月，多地夏日热浪来袭，冰箱、空调、电扇等“清凉家电”迎来销售旺季，不少消费者纷纷在网上“晒”出参与以旧换新活动的“战利品”。

消费者在家电展区了解以旧换新信息。新华社记者 李紫恒摄

“清凉家电”何以掀起消费新“热浪”？除开“热辣”的天气因素外，也离不开一系列政策举措的“滚烫”出台。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，多地出台“地方版”文件，积极组织开展以旧换新系列活动。例如，湖北省商务厅发文对包括冰箱、空调在内的家电家居产品，按照成交价格的10%给予立减补贴，单件商品最高补贴1000元。山东省级财政安排资金2亿元采取以奖代补的方式支持各市开展家电以旧换新工作。

中国国际电子商务中心高级分析师宋沂在接受人民网财经专访时表示，年内许多地方政府围绕加强政企联动，制定了有针对性的、符合本地实际情况的促消费工作方案，通过开设线上线下以旧换新专区、发放以旧换新补贴、健全废旧家电回收体系等方式，推动我国家电类商品销售更趋火热。

以“五一”期间为例，商务部重点监测零售企业家电销售额同比增长7.9%。其中，网络销售更是成为家电商品销售的重要渠道。商务部最新数据显示，4月份家电网络销售额同比增长9.3%，较3月份加快2.3个百分点。

宋沂预计，6至7月份以“清凉家电”为代表的特色消费品有望增势良好，对重点领域商品消费贡献突出。

针对日渐火热的“以旧换新”需求，不少企业已快速跟进，推出各具特色的专项服务。格力电器拿出30亿元补贴以旧换新活动；苏宁易购“无忧换新”提供免费上门、免费拆卸、免费搬运等服务；二手交易服务平台转转在线下门店推出了以旧换新促销活动，“五一”期间其回收业务量较去年同期增长超过52%，其中上门回收增长超过61%。

面向未来，家电产品更新换代还有望释放巨大市场空间。截至2023年底，我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量已超过30亿台。与此同时，每年有1亿至1.2亿的废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的幅度增长。据中国家用电器服务维修协会预测，未来3至5年，我国家电市场高端用户新增需求将逐步上升，以旧换新为主的存量转增量将超过50%。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋此前在新闻发布会上表示，本着尊重消费者意愿、回应消费者诉求的原则，商务部还将会同多部门多措并举让消费者更有获得感。在家电、家装厨卫换新方面，突出消费便利，突出信息透明，突出智慧便捷，突出环境优化，组织开展“放心家装进社区”、家电售后服务提升等行动。

“‘清凉家电’供给品质持续提升，与我国家电产品更新迭代的实际需求相匹配，更与我国人民日益增长的美好生活需要相匹配。”宋沂指出，在政策扶持引导、供给提质升级的大背景下，“清凉家电”作为新消费热潮的重要组成部分，具备强劲的内需增长动力，将成为我国消费升级进程提速的表现之一。

(责编：申佳平、高雷)

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