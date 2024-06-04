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深化智慧城市发展，将数据要素贯穿城市规划、建设、管理等方面

推进城市全域数字化转型（政策解读）

本报记者 王云杉
2024年06月04日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部发布《关于深化智慧城市发展  推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。

　　“深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必然要求，也是促进数字经济创新发展的关键举措。”国家数据局局长刘烈宏表示。

　　城市全域数字化转型如何推进？工作重点有哪些？记者进行了采访。

　　智慧城市建设形成一系列标志性成果

　　在上海普陀区，还没正式进入汛期，一份基于智慧气象、救援物资等数据的汇总表就被送至防汛部门，表中罗列了汛期易积水点位的位置，做到事前预防。

　　在浙江杭州钱塘区，“企服新干线”数字平台通过链接税务、社保等部门的数据底座，为3.3万家企业打造专属画像，借助智能算法模型，自动为企业筛选推送适配政策产品。

　　“近年来，我国智慧城市建设取得了显著成效。从建设各类独立的‘点状’信息化系统，到各部门依据管理职能提供‘条线’数字化应用和服务，再到逐步探索推进跨部门、跨业务、跨系统的‘面上’集成应用，形成了一系列标志性成果。”国家数据局党组成员、副局长陈荣辉表示。

　　陈荣辉介绍，《指导意见》强化将数据要素贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全生命周期，推进数据基础制度落地实践创新，打造一批实际中管用、基层干部爱用、群众感到好用的典型场景，推进城市经济、治理、生活数字化转型相互赋能、融合互促。

　　《指导意见》突出数字化赋能产城融合发展，激发数据要素对城市价值创造的乘数效应，因地制宜发展数字经济，推进新型产城融合，培育城市发展新动能。同时，进一步创新可持续运营运维模式，加快建立城市数据资源运营、设施运营、服务运营体系，创新产城联动的社会化参与机制，鼓励政企合作，激发市场参与活力。

　　推进公共设施数字化改造、智能化运营

　　《指导意见》提出，到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。

　　国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，推进城市全域数字化转型，重点要做好三方面工作：

　　全领域推进城市数字化转型。要建立并完善城市数字化共性基础平台体系，推进设施互通、数据贯通和业务协同，在城市经济产业、产城融合、城市治理、公共服务、宜居环境、韧性安全等重点领域，以场景为牵引，破解数据供给、流通障碍，形成一批社会有感、企业有感、群众有感的应用，提升数字化转型质效。

　　全方位增强城市数字化转型支撑。要统筹推动城市算力网、数据流通利用基础设施等建设，推进公共设施数字化改造、智能化运营；加快构建数据要素赋能体系，大力推进数据治理和开放开发，夯实数字化转型根基。

　　全过程优化城市数字化转型生态。要加快推进适数化制度创新，持续创新智慧城市运营运维模式，在更大范围、更深层次推动数字化协同发展。

　　一些地方有适数化改革的实践基础

　　《指导意见》提出，推进适数化制度创新。国家数据局数字经济司副司长陆冬森表示，城市全域数字化转型在强调以数字生产力赋能城市发展的同时，也要推动适应数字生产力的相关组织、流程、机制等生产关系优化调整，是数字时代城市全要素、全过程的转型。

　　“调研发现，地方有适数化改革的实践基础。”陆冬森说。比如重庆，推进建设三级数字化城市运行和治理中心，对城市的治理网点、管理流程进行了系统性改造：市级层面建成“城市大脑”，按需对市、区县、镇街精准调度；区县层面建成枢纽，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置；镇街层面作为执行末端，发现问题后，精准控制风险。

　　陆冬森表示，下一步，国家数据局将加强顶层设计和基层创新相结合，充分发挥地方首创精神，探索央地协同推进数字化变革与制度创新，及时总结、复制、推广适数化成功经验，具备条件的，将推动转化为全国性政策和制度。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月04日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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