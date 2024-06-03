人民网北京6月3日电 （记者夏晓伦）每天清晨，闹铃一响，林区巡防员张强都会穿戴整齐、准时出发，开启孤独守护的一天。不过最近，他收到了一件新装备，让原本孤独的行程有了贴身伴侣——北斗徽章。

张强介绍说，别看徽章个头不大，功能可不少，只要轻轻一按，便可全天候自动获取定位数据并按预设时间间隔上报到林草指挥中心，哪怕密林深处也无法阻挡安全信号。与此同时，它还兼具手动报平安和报警功能，从而及时预防森林火灾或非法活动。

据了解，可以实现这一切，要得益于兵器工业集团北斗院中兵北斗卫星通信有限公司（以下简称“中兵卫通”）刚刚发布的“斗讯BDC”小型化北斗卫星通信模组——开阳KYA100。

据悉，5月31日在北京首钢园举行的北斗卫星通信模组发布会上，除了“斗讯BDC”两款模组的发布，中兵卫通还同步发布了与模组配套的后端服务平台——SaaS平台，为合作方提供“自助式测试联调、高效率用户管理、集团化数据推送”等服务。

兵器工业集团北斗应用发展研究院党委书记、院长 姚军奎。受访方供图

兵器工业集团北斗应用发展研究院党委书记、院长姚军奎介绍，用户在终端中集成“斗讯BDC”系列模组后，可通过SaaS平台功能自行开展短报文通信能力测试，降低测试成本、提高测试效率。此外，SaaS平台提供的用户管理、通信服务使用情况等数据接口，可以帮助合作方便捷接入自有业务平台，实现合作方本地用户管理。

姚军奎表示：“今天发布的两款北斗卫星通信模组产品，将为我们的生活带来前所未有的便利，提供更加安全可靠的通信保障。这不仅是对北斗规模应用的进一步深化和拓展，更是我们对北斗服务高质量发展的坚定承诺。”

“后续，我们还将进一步开放自身在技术、服务、产品等方面资源，与产业各界加强在各行业领域的合作，不断优化产品性能，提升服务质量，共同以新质生产力推动产业高质量发展，让北斗赋能千行百业，走进千家万户。”中兵卫通总经理王晖说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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