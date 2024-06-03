李栋

当前，做好“土特产”这篇文章，要依托农业农村特色资源，挖掘乡村产业价值，进一步通过产业融合推动乡村产业全链条升级，增强区域农产品的竞争力和可持续发展能力。

近年来，中国茶产业持续拓展增长领域和消费场景，产品供给更趋多元化的同时，也进一步提升了文化属性，成为吸引年轻群体、承载文化交流的重要消费产品。

“我们将会进一步传承弘扬‘闽东之光’，让‘坦洋工夫’茶韵更加飘香，焕发新的时代光彩。”在近日举办的中华民族优秀文化福建体验项目(闽东之光·两岸福茶坦洋工夫)展演活动上，福安市委书记周祥祺介绍，福安是“中国红茶之都”“花果香红茶发源地”，接下来，当地将以茶为契机，加强各地交流沟通合作，推动茶产业发展、茶文化交流。

据了解，福建“坦洋工夫”红茶近年来通过茶品种改造和制茶工序改进，进一步延伸产业链，“三产融合”做好茶的文章，“小茶叶”成了“大产业”。如今，坦洋村一共有茶园4911亩，户均13.4亩，有茶厂35家、茶店18家，涉茶人员1712人，年产干茶736.65吨，有效带动了农民增收和产业发展。

福安市博物馆相关负责人表示，通过文化交流活动,能够促进中华茶文化的传承与发展,让消费者直观感受到“闽东之光”的魅力,体会到中华民族文化的绚丽多彩。

(责编：乔业琼、吕骞)

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