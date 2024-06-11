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商务部等9部门印发《2024年家政兴农行动工作方案》

2024年06月11日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，商务部等9部门联合印发了《2024年家政兴农行动工作方案》，从五个方面提出25项具体措施，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。

一是促进供需对接。开展生活服务招聘季和家政服务员技能升级活动，扩大家政服务供给，提升服务质量。持续开展家政劳务对接，针对家政企业用工需求开展订单式培训，提高家政劳务输出管理水平。推进家政进社区，引导家政服务融入社区生态体系。

二是加强品牌培育。培育家政兴农特色劳务品牌，提高组织化、规范化、规模化水平，发挥品牌效应，增加从事家政服务业的员工收入。进一步打造系列公共就业服务专项活动品牌，落实好各项就业创业扶持政策，推进巾帼家政品牌建设。

三是加大帮扶力度。帮助脱贫人口通过家政劳务品牌就业，继续对跨省从事家政服务业的脱贫人口发放一次性交通补助。指导银行机构优化信用评价和授信管理，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发。引导保险机构积极开展家政服务相关保险业务，完善保障责任范围，满足家政企业、服务人员、消费者风险保障需求。引导金融机构丰富进城家政服务员等新市民群体的专属金融产品，加大创业担保贷款政策实施力度，加大对相关人员就业创业、教育培训等方面的金融支持。

四是完善支持政策。指导地方将符合条件的进城家政服务员纳入公租房、保障性租赁住房保障范围。全面推行居住证制度，促进进城家政服务员融入就业地社会。强化家政等专业高校毕业生创业扶持，对符合条件的创业高校毕业生按规定落实创业担保贷款、一次性创业补贴等政策。持续落实减税降费政策和支持社区家政服务相关税费优惠政策，支持符合条件的小微家政企业按规定享受税费优惠。

五是优化发展环境。加快家政信用体系建设，推进家政服务员信用评级赋码，探索推行电子版“居家上门服务证”，营造放心消费环境。积极推动和支持家政服务业开展青年文明号创建工作。继续开展工会家政服务提质扩容试点。指导家政企业完善薪酬分配制度，引导家政企业建立健全体现技能价值导向的薪酬分配制度。

下一步，商务部将会同相关部门抓好家政兴农政策落实落地，形成政策合力，发挥家政服务业促消费、惠民生、稳就业作用，更好服务乡村全面振兴。

(责编：孙红丽、高雷)
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