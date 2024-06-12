人民网记者 乔业琼

穿上心仪的汉服，沉浸式体验一场龙舟赛，美美地吃上一口新包的粽子，再去打卡历史文化名城、博物馆……“端午临中夏，时清日复长”，正是出游好时节。

从国潮到汉服，从文博到古镇游，从市集到非遗，中国的传统文化在创造性转化和发展过程中，正润物细无声地融入人们的日常生活。这个端午佳节，消费热力如潮涌动，活力持续释放。

端午节刮起“新中式”风

“来换装的客人特别多，端午期间每天都营业到凌晨，生意火到忙不过来。”在陕西西安的长安十二时辰主题街区内，一家主营汉服妆造的店主说。

主打传统文化和旅游深度融合，打卡博物馆、体验非遗、尝鲜汉服妆造……今年端午，“新中式”风刮得格外热，成为节日消费市场新晋流量密码。

在江苏六朝博物馆的端午市集上，现场老师指导观众利用薄荷叶、麝香、迷迭香等十二味香料及工具制作青绿色端午祈福香囊；上海海昌海洋公园将传统民俗落地特色端午，游客可以在园区体验射五毒、投壶等传统活动，还有非遗大师现场教学竹编香囊技艺。

“新中式”风满载着人民群众对美好生活的向往。多位专家表示，瞄准消费新需求、新动向，从供需两端持续发力，将有力推动消费市场持续回稳向好，有效支撑经济平稳健康发展。

“新潮嗨玩”受年轻人欢迎

以传统习俗作为灵感，很多地方推出了丰富多彩的创新体验，让年轻人感受到传统民俗与新潮嗨玩的双重乐趣，使传统节日体验更添趣味性。

湖南新田县举行“抓鸭子 迎端午”传统端午民俗活动，引来众多游客进入水中追逐抓鸭，体验传统民俗，品味中华文化，增添节日欢乐气氛。

四川推出“百舟竞渡迎端午”主题活动，配套打铁花文艺快闪、草地露营音乐会等人气活动，上新消费场景，颇受年轻人青睐。

今年端午小长假恰逢高考，也带动了餐饮行业的热度。上海某家餐馆推出“祝你高粽”快闪活动，考生可免费制作“祝你高粽”艾草香包，在金榜题名祈福墙写下心愿，一时人气满满。

当代年轻人更加注重商品或服务能够满足他们的个性需求，为个性化和情感化的消费体验买单。他们参与特色传统文化活动，表达自我、放松身心，让节假日成为“悦己”的重要生活节点。

传统项目更添“文艺范”

家门口挂起艾草花束。人民网记者 乔业琼摄

作为端午的传统项目，赛龙舟、悬艾草、挂菖蒲等民俗活动必不可少，但今年更添“文艺范”。

以艾草为主角，配上菖蒲、黄莺草、黄金球、香包、丝纸等，再贴上一张“端午安康”的小卡片，一捧艾草花束成为这个端午假期消费的“新宠”。天猫数据显示，6月1日至10日，“艾草花束”日均搜索量同比涨超1700%，成交金额同比增长超2500%。

广东佛山将消费空间与节俗文化深度融合，推出“龙船+研学”项目，让青少年在亲身体验中深刻领略龙船文化的独特魅力；屈原故里湖北宜昌采用音舞诗画的方式串联展示古楚祭祀仪式，以节庆活动激活端午文化“一池春水”；依托当地深厚的戏剧文化底蕴，江西抚州推出采茶戏等特色节目……

端午节是我国四大传统节日之一，也是我国首个入选世界非物质文化遗产名录的节日。北京大学经济学院教授苏剑建议，要在传统项目基础上，充分利用新技术和新的传播方式，推出新的文化产品和商业模式，在激发消费潜力的同时，让民俗节日更加深入人心。

(责编：乔业琼、高雷)

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