人民网北京6月12日电 （记者杨曦）国家统计局12日发布数据显示，2024年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，环比下降0.1%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.4%，环比上涨0.2%。

CPI环比季节性略降，同比涨幅与上月相同

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，5月份，消费市场运行总体平稳，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨。

从环比看，CPI下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格由上月下降1.0%转为持平。食品中，受南方暴雨天气、蛋鸡夏季产蛋率下降和生猪产能调减等因素影响，鲜果、鸡蛋和猪肉价格分别上涨3.0%、2.7%和1.1%；市场供应较为充足，虾蟹类、牛肉和鲜菜价格分别下降4.3%、3.6%和2.5%。非食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.2%，影响CPI环比下降约0.14个百分点。非食品中，小长假后出行热度季节性减退，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别下降9.4%、7.9%和2.7%；受国际油价变动影响，国内汽油价格下降0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。食品中，猪肉、淡水鱼和鲜菜价格分别上涨4.6%、3.3%和2.3%，涨幅均有扩大；鸡蛋、鲜果和食用油价格分别下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅继续扩大。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非食品中，能源价格上涨3.4%，涨幅回落0.2个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，涨幅回落0.3个百分点，其中新能源小汽车和燃油小汽车价格分别下降6.9%和5.2%，降幅均有扩大；服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，其中家庭服务和教育服务价格均上涨1.8%，涨幅略有扩大。

据测算，在5月份0.3%的CPI同比变动中，翘尾影响约为0，今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。

PPI环比由降转涨，同比降幅收窄

董莉娟分析，5月份，受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，全国PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%，改变了前6个月连续下降趋势。其中，生产资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。受国际市场有色金属价格上行影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.9%，其中铜冶炼、铝冶炼、金冶炼价格分别上涨7.0%、3.4%、2.8%。煤炭主产地供应偏紧，“迎峰度夏”补库需求陆续释放，煤炭开采和洗选业价格上涨0.5%。大规模设备更新等政策逐步落地见效，钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。国际油价下行带动石油和天然气开采业价格下降2.1%。建材价格继续下降，玻璃制造、水泥制造价格分别下降1.2%、0.8%。装备制造业中，电气机械和器材制造业、计算机制造价格分别上涨0.7%、0.1%；锂离子电池制造、新能源车整车制造价格分别下降0.5%、0.2%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、家具制造业价格分别上涨0.6%、0.2%；农副食品加工业价格下降0.5%。

从同比看，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.6%，降幅收窄1.5个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅收窄0.1个百分点。主要行业中，煤炭开采和洗选业价格下降9.0%，非金属矿物制品业价格下降8.8%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.7%，化学原料和化学制品制造业价格下降3.4%，农副食品加工业价格下降3.4%，电气机械和器材制造业价格下降3.0%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.9%，降幅均收窄。汽车制造业价格下降2.0%，降幅与上月相同；石油煤炭及其他燃料加工业价格由上月下降1.0%转为上涨3.4%；石油和天然气开采业价格上涨9.4%，涨幅与上月相同；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨8.9%，涨幅扩大5.3个百分点。

据测算，在5月份-1.4%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.9个百分点，今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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