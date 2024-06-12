人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

促进供需对接加大帮扶力度 9部门发文推进实施家政兴农行动

2024年06月12日09:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月12日电 （记者李栋）近日，商务部、国家发展改革委、农业农村部等9部门联合印发了《2024年家政兴农行动工作方案》，从五个方面提出25项具体措施，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。

在促进供需对接方面，方案提出，开展生活服务招聘季活动，及时发布就业用工信息，拓展脱贫人口和农村进城务工人员就业渠道，提供更多就业岗位，扩大家政服务供给。推动各地区各有关部门将家政服务业纳入东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶和省内劳务协作工作范畴，加强供需对接，针对家政企业用工需求开展订单式培训。

在加强品牌培育方面，方案提出，培育家政兴农特色劳务品牌，提高组织化、规范化、规模化水平，鼓励更多家政兴农劳务品牌参与脱贫地区特色劳务品牌征集活动，形成品牌效应，吸引脱贫人口从事家政服务业，提高就业竞争力，增加务工收入。

在加大帮扶力度方面，方案提出，指导各地围绕家政服务业等重点领域，帮助脱贫人口通过家政劳务品牌就业，落实各项奖补政策。进一步精简脱贫人口享受补贴补助的申请手续，简化工作流程，继续对跨省从事家政服务业的脱贫人口发放一次性交通补助。加大对家政企业金融支持力度。

在完善支持政策方面，方案提出，指导各地推进灵活就业人员参加社会保险工作，有序落实持居住证的灵活就业人员参加居住地医疗保险工作，创造有利于家政服务业加快发展的政策环境。加大援企稳岗力度，延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，继续实施失业保险稳岗返还等阶段性稳岗政策，支持家政企业稳定就业岗位。

在优化发展环境方面，加快家政信用体系建设，推动“家政信用查”与国务院客户端、国家政务服务平台全面联通，促进“家政信用查”与地方家政信用信息服务平台互通。引导更多家政服务员在“家政信用查”上进行实名认证，推进家政服务员信用评级赋码，探索推行电子版“居家上门服务证”，营造放心消费环境。

“下一步，将会同相关部门抓好家政兴农政策落实落地，形成政策合力，发挥家政服务业促消费、惠民生、稳就业作用，更好服务乡村全面振兴。”商务部相关负责人说。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进供需对接加大帮扶力度 9部门发文推进实施家政兴农行动
　　人民网北京6月12日电 （记者李栋）近日，商务部、国家发展改革委、农业农村部等9部门联合印发了《2024年家政兴农行动工作方案》，从五个方面提出25项具体措施，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。 在促进供需对接方面，方案提出，开展生活服务招聘季活动，及时发布就业用工信息，拓展脱贫人口和农村进城务工人员就业渠道，提供更多就业岗位，扩大家政服务供给。…
财经观察：“国潮”风涌 解暑“老字号”迎新机
　　冰镇汽水。图片源自视觉中国 炎炎夏日，喝瓶口感清爽的汽水是很多人首选的解暑方式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部