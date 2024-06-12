人民网北京6月12日电 （记者李栋）近日，商务部、国家发展改革委、农业农村部等9部门联合印发了《2024年家政兴农行动工作方案》，从五个方面提出25项具体措施，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。

在促进供需对接方面，方案提出，开展生活服务招聘季活动，及时发布就业用工信息，拓展脱贫人口和农村进城务工人员就业渠道，提供更多就业岗位，扩大家政服务供给。推动各地区各有关部门将家政服务业纳入东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶和省内劳务协作工作范畴，加强供需对接，针对家政企业用工需求开展订单式培训。

在加强品牌培育方面，方案提出，培育家政兴农特色劳务品牌，提高组织化、规范化、规模化水平，鼓励更多家政兴农劳务品牌参与脱贫地区特色劳务品牌征集活动，形成品牌效应，吸引脱贫人口从事家政服务业，提高就业竞争力，增加务工收入。

在加大帮扶力度方面，方案提出，指导各地围绕家政服务业等重点领域，帮助脱贫人口通过家政劳务品牌就业，落实各项奖补政策。进一步精简脱贫人口享受补贴补助的申请手续，简化工作流程，继续对跨省从事家政服务业的脱贫人口发放一次性交通补助。加大对家政企业金融支持力度。

在完善支持政策方面，方案提出，指导各地推进灵活就业人员参加社会保险工作，有序落实持居住证的灵活就业人员参加居住地医疗保险工作，创造有利于家政服务业加快发展的政策环境。加大援企稳岗力度，延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，继续实施失业保险稳岗返还等阶段性稳岗政策，支持家政企业稳定就业岗位。

在优化发展环境方面，加快家政信用体系建设，推动“家政信用查”与国务院客户端、国家政务服务平台全面联通，促进“家政信用查”与地方家政信用信息服务平台互通。引导更多家政服务员在“家政信用查”上进行实名认证，推进家政服务员信用评级赋码，探索推行电子版“居家上门服务证”，营造放心消费环境。

“下一步，将会同相关部门抓好家政兴农政策落实落地，形成政策合力，发挥家政服务业促消费、惠民生、稳就业作用，更好服务乡村全面振兴。”商务部相关负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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