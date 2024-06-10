人民网记者 杜燕飞

粽香四溢、艾叶流芳，龙舟竞渡……今年的端午假期，各地举办丰富多彩的民俗文化活动，打造“新中式”消费热点，热气腾腾的“端午经济”释放出“假日经济”消费新活力。

在广东佛山，非物质文化遗产项目“叠滘赛龙舟”吸引了海内外游客的目光；在云南曲靖，人们用五彩缤纷的“花米饭”作为原料，加入火腿、腊肉、大枣等辅料制作“七彩粽”；在湖南益阳，小朋友在博物馆全身心投入五彩绳的编织中；在湖北秭归，大街小巷随处可见各式各样的手工香囊；在内蒙古，博物院里上演的“古乐端阳—端午传统音乐秀”让人感受到传承千年的文化内涵……

“这个端午节，带着孩子看看龙舟赛，穿着汉服逛逛非遗市集，包个粽子，做个香囊，在体验中国传统文化的同时，也学习到了很多文化知识，感觉特别好。”广州市民刘先生说。

节日消费是观察我国经济的重要窗口。专家表示，当前，在国潮文化下，“新中式”旅游火热，人们在旅游中越来越注重民俗文化体验，反映出中华优秀传统文化巨大魅力。各地依托文化底蕴创新消费场景，满足游客“求新、求异、求知”需求，以更富创新的体验丰富旅游文化内涵，推进文化和旅游深度融合，不断释放消费市场活力。

与此同时，从品尝特色农家菜到参与端午传统民俗文化，从亲近自然的山水田园旅游到休闲惬意的乡村漫步，来一场轻松惬意的短途游，成为很多游客端午出游的首选。

在线旅游平台数据显示，端午假期周边游预订量同比大幅增长，南京、杭州、上海、广州、苏州、天津、北京、济南、秦皇岛和青岛等城市的周边游热度高。长三角、珠三角、京津冀、川渝地区周边游需求较旺，低于3小时旅程的高铁游受欢迎。

“考虑到端午节假期只有3天，我们一家人就到天津逛了逛，既节省路上长途跋涉的时间，也在这里感受到了不同的风土人情、品尝当地的特色美食。”北京市民王先生说。

专家表示，今年以来，文旅消费日趋多样化，游客越来越倾向于选择灵活、个性化出游方式和丰富多彩的旅游体验。短途周边游，契合现代人快节奏生活状态，使其能够在有限的时间内享受旅行的乐趣。同时，随着高铁等交通工具日益完善，能够缩短游客前往邻近城市的时间，周边游也变得更加容易实现。

“商务部统筹推进‘2024消费促进年’，围绕传统节日期间餐饮购物、文娱旅游等消费热点，指导各地开展丰富多样的端午系列活动，推动消费持续扩大。”商务部新闻发言人何亚东表示。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，今年以来，从年初的冰雪经济到每个长假的假日经济，文旅消费、数字消费、绿色消费、健康消费等热点为消费市场的恢复不断增添新动力，消费市场总体呈现持续恢复态势。随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，消费潜力有望得到持续释放。

(责编：罗知之、吕骞)

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