人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“美丽中国哪儿美，监测数据告诉您”系列之三

创新监测手段 用“新”“智”力量支撑美丽中国建设

欧阳易佳
2024年06月10日09:17 | 来源：人民网
小字号

建成了全球规模最大、自动化程度较高的监测网络体系；科技助力深入打好污染防治攻坚战取得显著成效；推动生态环境监测网络实现数智化转型……党的十八大以来，我国生态环境监测事业飞跃发展，网络提质增效、业务高效支撑、创新试点突破等方面加快推进，生态环境“数智化”水平跑出“加速度”。

发展新质生产力是实现高质量发展的重要着力点，加快建立现代化生态环境监测体系，以生态环境监测数智化转型为驱动，用“新”“智”力量支撑美丽中国建设。

近日，生态环境部发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》（以下简称《意见》）。

生态环境部生态环境监测司二级巡视员邢核告诉人民网记者，制定出台《意见》，是贯彻落实发展新质生产力要求，推动监测领域技术创新应用、催生新动能的重要举措，是进一步适应省以下监测机构垂改新要求的现实需要，也是深入推动解决生态环境监测领域突出问题的内在要求，对加快推进生态环境监测现代化建设具有重要意义。

《意见》对未来五年建设目标进行规划。未来五年，生态环境监测数智化转型加速推进，监测数据质量持续改善，应用支撑更加高效，先行示范取得实效，监测管理体制机制更加顺畅，监测基础能力全面加强，现代化监测体系建设取得重要进展。

在数智化转型方面，人工智能、区块链、物联网等符合新质生产力发展要求的新技术充分应用，环境质量监测网络智能化改造基本完成，与数字化相适应的新一代监测技术体系基本建立，监测数据采集、传输、处理、分析及应用支撑基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进。

如何构建新一代监测技术装备体系？邢核认为，生态环境监测作为生态环境部门科技含量最高的领域之一，必须增强对新技术、新方法、新手段的敏锐性和洞察力，对新技术大胆探索、积极示范、有序推广。

邢核表示，具体路径要注重三个“实现”，一是要实现全链条数智化，推进数字化技术在生态环境监测实时感知、采样分析、质量控制、数据处理、综合评价、应急预警、集成共享等全链条中的深度应用。二是实现新技术标准化。要在小型便携、系统集成、无人值守等先进监测技术领域，同步部署技术研发、实践应用与标准研制，加快新技术产业化步伐。三是实现新装备自主化。要引导支持企业加强高新监测仪器自主研发，形成一批拥有自主知识产权的高端生态环境监测装备，推进生态环境监测相关卫星立项、研制、发射及应用。

业内人士表示，实现生态环境监测数智化转型是个系统工程，需要强化顶层设计，借助基层智慧，积极探索研究数字技术在监测领域运用，利用数字化技术全方位、多角度、全链条赋能监测，提升生态环境高效感知和深度认知能力，实现传统监测向智慧监测转型升级，更好夯实监测奠基石和顶梁柱作用，发挥生态环境监测对污染治理、生态保护、应对气候变化的支撑、引领和服务作用。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创新监测手段 用“新”“智”力量支撑美丽中国建设
　　建成了全球规模最大、自动化程度较高的监测网络体系；科技助力深入打好污染防治攻坚战取得显著成效；推动生态环境监测网络实现数智化转型……党的十八大以来，我国生态环境监测事业飞跃发展，网络提质增效、业务高效支撑、创新试点突破等方面加快推进，生态环境“数智化”水平跑出“加速度”。 发展新质生产力是实现高质量发展的重要着力点，加快建立现代化生态环境监测体系，以生态环境监测数智化转型为驱动，用“新”“智”力量支撑美丽中国建设。…
群众出行热情高 端午假期首日全社会跨区域人员流动量超2亿人次
　　人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，端午节假期首日（6月8日），全社会跨区域人员流动量20867.1万人次，环比增长10.8%，比2019年同期增长9%，比2023年同期下降1.1%。 公路方面，公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）18872万人次，环比增长10.2%，比2019年同期增长8.4%，比2023年同期下降1.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部