欧阳易佳

建成了全球规模最大、自动化程度较高的监测网络体系；科技助力深入打好污染防治攻坚战取得显著成效；推动生态环境监测网络实现数智化转型……党的十八大以来，我国生态环境监测事业飞跃发展，网络提质增效、业务高效支撑、创新试点突破等方面加快推进，生态环境“数智化”水平跑出“加速度”。

发展新质生产力是实现高质量发展的重要着力点，加快建立现代化生态环境监测体系，以生态环境监测数智化转型为驱动，用“新”“智”力量支撑美丽中国建设。

近日，生态环境部发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》（以下简称《意见》）。

生态环境部生态环境监测司二级巡视员邢核告诉人民网记者，制定出台《意见》，是贯彻落实发展新质生产力要求，推动监测领域技术创新应用、催生新动能的重要举措，是进一步适应省以下监测机构垂改新要求的现实需要，也是深入推动解决生态环境监测领域突出问题的内在要求，对加快推进生态环境监测现代化建设具有重要意义。

《意见》对未来五年建设目标进行规划。未来五年，生态环境监测数智化转型加速推进，监测数据质量持续改善，应用支撑更加高效，先行示范取得实效，监测管理体制机制更加顺畅，监测基础能力全面加强，现代化监测体系建设取得重要进展。

在数智化转型方面，人工智能、区块链、物联网等符合新质生产力发展要求的新技术充分应用，环境质量监测网络智能化改造基本完成，与数字化相适应的新一代监测技术体系基本建立，监测数据采集、传输、处理、分析及应用支撑基本实现全链条流程化、智能化，智慧监测全面推进。

如何构建新一代监测技术装备体系？邢核认为，生态环境监测作为生态环境部门科技含量最高的领域之一，必须增强对新技术、新方法、新手段的敏锐性和洞察力，对新技术大胆探索、积极示范、有序推广。

邢核表示，具体路径要注重三个“实现”，一是要实现全链条数智化，推进数字化技术在生态环境监测实时感知、采样分析、质量控制、数据处理、综合评价、应急预警、集成共享等全链条中的深度应用。二是实现新技术标准化。要在小型便携、系统集成、无人值守等先进监测技术领域，同步部署技术研发、实践应用与标准研制，加快新技术产业化步伐。三是实现新装备自主化。要引导支持企业加强高新监测仪器自主研发，形成一批拥有自主知识产权的高端生态环境监测装备，推进生态环境监测相关卫星立项、研制、发射及应用。

业内人士表示，实现生态环境监测数智化转型是个系统工程，需要强化顶层设计，借助基层智慧，积极探索研究数字技术在监测领域运用，利用数字化技术全方位、多角度、全链条赋能监测，提升生态环境高效感知和深度认知能力，实现传统监测向智慧监测转型升级，更好夯实监测奠基石和顶梁柱作用，发挥生态环境监测对污染治理、生态保护、应对气候变化的支撑、引领和服务作用。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经