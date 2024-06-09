人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，端午节假期首日（6月8日），全社会跨区域人员流动量20867.1万人次，环比增长10.8%，比2019年同期增长9%，比2023年同期下降1.1%。

公路方面，公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）18872万人次，环比增长10.2%，比2019年同期增长8.4%，比2023年同期下降1.9%。

其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量15171万人次，环比增长9.9%，比2019年同期增长16.4%，比2023年同期下降6.1%；公路营业性客运量3701万人次，环比增长11.7%，比2019年同期下降15.4%，比2023年同期增长20.2%。

铁路方面，记者从国铁集团获悉，端午节假期首日（6月8日），全国铁路发送旅客1724.6万人次，铁路运输安全平稳有序。6月9日，全国铁路预计发送旅客1260万人次，计划加开旅客列车514列。

此外，民航客运量191.4万人次，环比下降9.8%，比2019年同期增长11%，比2023年同期增长11.3%。水路客运量79.1万人次，环比增长20.9%，比2019年同期下降41.6%，比2023年同期增长10.9%。

端午假期第二天，各地群众出行热情正浓，走亲访友、外出游玩需求叠加。面对车流人流高峰，各地交通运输部门积极行动，从提升自驾体验、优化城市客运、切实保通保畅等方面做好工作，保障人民群众便捷平安舒心出行。

作为国内热门旅游城市之一，北京市交通运输部门针对假期晚高峰可能出现的客流集中、持续时间长，以及假期头尾“七站两场”的进返京高峰，统筹运力安排，优化运行计划，全力保障市民出行。轨道交通方面，遇大客流时，将适时采取灵活分流、限流等有效措施，确保站内秩序良好。

针对假期北京西站、北京南站等场站夜间抵京客流较多的情况，采取地铁延长运营时间的保障措施。地面公交方面，加强途经“七站”的93条日间常规线路、17条夜班线路和摆渡线路的运营组织。机场巴士方面，根据情况增设抵达站点、增加运力投入，延长夜航线运营时间；机场配备爱心巴士，遇大客流及时开展保障，做好兜底运输。出租车、网约车方面，属地运管部门将全面统筹辖区保障运力，采取定点保障、加强网约车派单和激励等措施，备足接续保障运力。

当下，湖北省高速公路“四改八”改扩建施工点段全面铺开。为确保端午节期间“四改八”施工路段安全畅通，湖北高速与交警联动，在加强现场管理和巡查方面，采取分段布警、线上线下联动方式，通过设置临时交通标志、地图导航引导等方式，构建“点、线、面”立体化监管体系，实时掌握路况。

此外，湖北在京港澳高速增设10个事故快处点，高效开展应急处突工作，在提升施工路段整体运行效率同时，保障群众在出行途中的安全。

黑龙江省哈尔滨市交通运输局发布《端午节公交线路及轮渡航线运营调整公告》，6月9日18时至24时调整市区内途经沿江、松北至江南、太阳岛等重要踏青景点的公交线路运营计划，提高途经沿江区域公交线路发车频次，6月10日4时起恢复原线路运行。地铁车辆全程加密运行、备用车保持热备状态。同时，为强化运力应急保障，准备2艘应急救援船舶随时做好应急救援准备。组织750辆出租汽车，分别成立3个服务保障梯队，进驻中央大街、友谊路、太阳岛3个点位，随时提供服务保障用车。配备170辆公交车辆作为备勤运力，重点保障沿江路段、中央大街、太阳岛及重点地铁站周边区域大客流疏散接驳。

各地铁路部门精心组织假日旅客运输，科学分析客流规律，充分挖掘运输潜力，增加客运能力投放，强化旅客安全和服务保障，努力为旅客提供良好出行体验。

哈尔滨局加开前往黑河、抚远、同江、绥芬河等口岸边境城市旅客列车12列，方便旅客跨境出游。北京局加开杭州、大同、大连、青岛等方向旅客列车74列，动态监测主要车站到发客流情况，及时增加安检、验证、验票通道，减少旅客等候时间。太原局加开临汾至呼和浩特东、太原至临汾、大同至永济等普速列车25列，增加普速列车席位2.7万个。呼和浩特局加开前往黑龙江漠河、俄罗斯海参崴的消夏旅游专列，丰富旅客假日出游选择。郑州局加开洛阳龙门至南阳东等热门方向短途高铁列车45列，在长治东站开辟龙舟赛绿色通道，方便团体旅客前往长治观赛。

南昌局开行江西上饶去往辽宁沈阳的Y462次长途“慢游”专列，让旅客们“一路向北”饱览各地风景名胜。南宁局针对强降雨天气，与地方市政交通部门协调联动，做好交通接驳，方便旅客快速进出站。昆明局“金花服务小分队”为老、幼、病、残、孕等重点旅客提供进站、候车、上车、出站等贴心服务，让出行更加温馨便捷。兰州局加开高铁研学列车3列，满足端午假期中小学生外出研学需求。青藏集团公司加开拉萨至日喀则旅客列车4列，方便游客坐着火车畅游大美西藏。

(责编：方经纶、吕骞)

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