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全面生效一周年 RCEP为全球经济复苏增添信心

2024年06月15日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者栗翘楚）近日，在青岛市的山东中地进出口有限公司生产车间，一排排机器正开足马力赶制一批出口到日本的纺织品。随着日本等成员方在《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）项下关税降税幅度逐年扩大，这家企业对日本出口额逐年攀升。

“我们对日本市场的纺织品享惠出口额由2022年的不足3亿元，提高到2023年的约4亿元。”该公司总经理表示，今年前5个月，企业对日本享惠出口额达到1.67亿元，同比增长7.58%。

6月2日，RCEP对15个签署国全面生效满一年。商务部新闻发言人何亚东表示，RCEP是世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，是亚太区域经济一体化的重要里程碑。RCEP全面生效一年来，进一步促进了本区域更大范围、更高水平和更深层次的开放合作，为提振全球经济复苏增强了信心。

商务部最新数据显示，2023年，RCEP区域内部贸易达到5.6万亿美元，较协定正式生效前的2021年略有增长。域内产业链供应链合作愈发紧密。2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长29.8%，是2021年的2.2倍。

业内专家表示，伴随着RCEP全面生效和成员方RCEP项下关税逐年递减，我国出口商品可享受成员方RCEP项下关税减让的范围更广、享惠力度更大，更多的企业享受到RCEP带来的降税红利。

作为我国平板显示器、监视器、笔记本电脑和液晶电视等终端产品的主要生产基地之一，福建出口的平板显示模组深受海外市场欢迎。据厦门海关统计，1-4月福建省平板显示模组出口60.45亿元人民币，同比增长29.9%。

据厦门海关人士介绍，受益RCEP对产业链供应链的促进作用，福建省平板显示模组在RCEP其他成员国深受追捧，1-4月共出口28.89亿元人民币，劲增60.3%。同期，对共建“一带一路”国家出口36.3亿元人民币，增长27.42%。

关税减让是自贸协定在货物贸易领域取得的重要成果。何亚东表示，2023年，我国企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，税款减让达到23.6亿元，更多企业从RCEP中获利。

“有了RCEP的政策红利，今年前4月我们的出口原产地签证货值同比大幅增长了2.7倍，我们对产品出口越来越有信心了。”江门某电源制品有限公司负责人说。该企业主要出口锌锰无汞电池等产品，今年前4月海关为其办理RCEP原产地证书40份，享惠货值超173万美元。

此外，随着日本第四轮降税、十三国第三轮全面降税，RCEP所带来的关税优惠让出口企业市场竞争力持续增强。今年前5月，江门海关为输RCEP成员国货物签发RCEP原产地证书1714份，享惠货值达6亿元。

何亚东表示，下一步，商务部将持续高质量推进RCEP实施工作。对外，充分发挥2024年中国担任RCEP联合主席国作用，引领各方高水平履约，不断提升协定在区域整体的实施效果。对内，继续为企业用好用足RCEP等自贸协定优惠措施提供支持和服务。商务部印发了高质量实施RCEP的好经验好做法，围绕加强顶层设计、促进货物贸易发展、推动服务贸易和投资合作、营造良好营商环境四大方面，总结提炼了28条好经验好做法，供各地在RCEP实施中参考借鉴，持续提高协定利用效果，更好惠及广大企业。

(责编：郝帅、高雷)
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