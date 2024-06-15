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西气东输管道系统累计向长三角地区供气超5千亿立方米

2024年06月15日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者杜燕飞）国家管网集团14日发布消息，西气东输管道系统已累计向长三角地区输送天然气突破5000亿立方米，折合替代标煤6.45亿吨，可减少排放二氧化硫1272万吨，减少粉尘3.62亿吨和二氧化碳7.31亿吨，相当于种植阔叶林22亿公顷，为长三角一体化高质量发展注入“绿色动能”。

位于长三角地区西气东输一线定远分输压气站。受访者供图

位于长三角地区西气东输一线定远分输压气站。受访者供图

西气东输管道系统西气东输一线、二线、三线，总长度超过2万公里。我国干线天然气管网的一次入网量每年超过2200亿立方米，西气东输管道系统输量约占50%，对国产气资源开发、进口气入网量增加和下游清洁能源利用具有重要意义。

“西气东输管道系统途经长三角地区30个地市，每天向长三角地区176家用户供应天然气，日均分输量超1.3亿立方米，供气量约占长三角地区天然气消费总量的四分之三，超2亿人口从中受益。”国家管网集团相关负责人表示，当前，公司正推动西气东输管道系统在长三角地区与中俄东线、苏皖管道等互联互通，织“线”成“网”，形成“西气东输、俄气南下、南气北上、川气东送、海气登陆、灵活调配、全面保障”供气格局。

工作人员在定远分输压气站内进行设备检修。受访者供图

工作人员在定远分输压气站内进行设备检修。受访者供图

为进一步提升长三角地区能源供应与保障能力，目前，西气东输二线与浙江省管网互联互通的联络站嘉兴站改扩建工程已投产，西气东输二线向浙江省管网的年转供能力可增加25亿立方米；“万里长江第一长隧”——中俄东线长江盾构穿越工程已完成管道敷设，预计今年年底前贯通投产；川气东送二线、苏豫皖管道也在加紧规划建设。

西气东输二线与浙江省管网互联互通的联络站嘉兴站。受访者供图

西气东输二线与浙江省管网互联互通的联络站嘉兴站。受访者供图

今年以来，我国油气管网基础设施加速建设，“全国一张网”不断完善，预计全年新增管道里程超4000公里。按照规划，到2025年，横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、联通海外的天然气“全国一张网”将更加完善，西北、东北、西南、海上四大战略通道持续完善，形成“四大战略通道+五纵五横”的干线管网格局。

(责编：郝帅、高雷)
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