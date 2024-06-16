人民网北京6月16日电 （记者栗翘楚）近日，海关总署发布数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，5月当月进出口3.71万亿元，增速比4月提高0.6个百分点至8.6%。

从一季度出口的起伏波动，到4、5月份以来的逐月向好，我国外贸进出口走出一条稳健的“反弹曲线”。

业内人士表示，外贸向好势头不断巩固与我国经济运行持续回升向好息息相关。受高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好和进口规模稳步扩大等共同带动，月度进出口增速进一步加快。

纵观“反弹曲线”，我国出口商品结构不断优化。海关数据显示，今年前5个月，技术含量及附加值高的机电产品占出口比重近六成。其中，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

6月13日，厦门海关关员前往厦船重工码头，为厦门船舶重工股份有限公司承建的2900TEU集装箱船开展试水监管工作，该船将于近期出口海外。

据厦门海关统计，1-5月，福建省出口船舶55.4亿元，同比增长219.8%。其中，对共建“一带一路”国家出口52.5亿元，同比增长487.2%，占同期福建省船舶出口总值的94.8%。其中，散货船和集装箱船舶是福建船舶出口的“拳头产品”，1-5月分别出口30.1亿元、17.1亿元，同比分别增长6.8倍、10倍，两者合计占同期福建省船舶出口总值的85.2%。

从传统劳动密集型产品、农产品占大头到“新三样”领跑，湖北外贸结构不断优化。据武汉海关统计，今年前5个月，湖北进出口总值2625亿元，同比增长7.6%。其中，出口1794.6亿元，增长6.1%；进口830.4亿元，增长10.8%。其中，“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏）产品出口84.1亿元，增长超八成。

端午过后，热浪来袭。如今，家电消费正在迈入健康、绿色、智能化新阶段，要在市场上脱颖而出，必须向“新”出发。据南京海关统计，今年前4个月，江苏省出口家用电器214.9亿元，同比增长26.1%。其中，出口电扇、空调、冰箱分别为12.8亿元、7.6亿元、39.3亿元，同比分别增长52.3%、1.2%、25.4%。

一组组数据背后，反映出我国超大规模市场优势。业内人士表示，作为全球第二大商品消费市场，新技术、新产品在中国进行充分竞争，并快速实现商业化，从而被更广泛的国际市场所认可。

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效满一年。一年来，RCEP在降低区域国际贸易成本方面的作用越来越凸显。

“今年前5个月，我们公司有200万货值的电动车零部件出口到印度尼西亚，凭借海关签发的RCEP原产地证书，这些商品在进口通关时可比中国—东盟自贸协定项下优惠税率多享受5个百分点的关税减让。”山东临沂某机械科技公司相关负责人说。

企业获得更广阔市场得益于近年来中国持续主动对接高标准国际经贸规则。除RCEP外，还推进中国－东盟自贸区3.0版谈判，推动加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

业内专家表示，稳步扩大制度型开放，既是坚定以高水平对外开放促进深层次改革、推动高质量发展、服务中国式现代化的必然要求，也是推动建设开放型世界经济，坚持经济全球化正确方向。

中国贸促会新闻发言人赵萍表示，今年以来，我国货物贸易延续去年四季度以来的回升向好态势，外贸结构不断优化，国际市场份额稳中有进，稳外贸政策持续发力，企业信心活力有所增强。根据中国贸促会近期调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

“具体分析来看，一是外需改善带动出口提速。世界贸易组织、国际货币基金组织等预测2024年全球经济增长前景有所改善。二是优势产品支撑外贸增长。集成电路、汽车、船舶等机电产品出口保持强劲增长。三是新质生产力助推外贸企业发展。船舶、智能制造等企业技术和商业模式创新加速、产品设计和制造品质提升取得新进展，近30%的受访企业感受到新质生产力的发展为出口增添新动能。”赵萍说。

针对下半年外贸发展形势，商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。

(责编：王仁宏、高雷)

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