人民网记者 乔业琼

夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓……

夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。随着暑气渐浓，越来越多的城市加快布局新“夜”态，为夏日经济带来持续繁荣。

游客打卡北京南锣鼓巷一家冰激凌店。人民网记者 乔业琼摄

“听说南锣鼓巷出了一款豌豆黄冰激凌，下班后约闺蜜一起来尝鲜。”周喜喜（化名）一边说，一边拍照分享到自己的朋友圈。

走进北京南锣鼓巷，逛夜市的人群川流不息，各种网红小店前，很多年轻人争相打卡，为热闹的街市增添了一抹亮色。

为持续增强夜间消费对经济的拉动作用，各地充分发挥优势资源，不断丰富产品业态，用“新供给”激发消费新活力。

围绕年轻群体的需求和喜好，河北顺平美食一条街推出“夜市相亲大会”“遇见艺术演出”“专场文艺演出”等夜间活动；江苏南京曼度年华夜市上新“露营+”“直播+”等多种潮流玩法；上海把沉浸式剧院搬进商场，上演“真爱”奇遇……花样翻新的互动体验，让人们乐在其中。

夜游不止于当下。很多地方尝试打破时空界限，用创新融合串起特色产品，吸引消费者流连忘返。

走进陕西西安大唐不夜城步行街，唐朝的经典艺术作品经过重新演绎精心呈现，每一步都仿佛踏在历史的脉络上；在重庆解放碑商圈，登上环球金融中心会仙楼观景台，两江交汇、大桥横跨、轻轨穿行尽收眼底。观景台陈列的大量老照片、老地图让人回味悠长，在方寸之间感受城市的过去和未来。

演唱会、音乐节、艺术展也是推动夜经济发展的“流量密码”。近期，北京、南京、杭州、沈阳等城市相继举办重头IP演出活动，吸引大量年轻游客涌入，相关目的地的交通、住宿、餐饮、旅游等消费热度显著提升。

数据显示，中国“夜间经济”行业市场规模已经从2018年的22.54万亿元，增长到2023年的50.25万亿元。多位业内人士表示，各地积极打造夜间消费业态，升级“吃、住、行、游、购、娱”全链条服务功能，呈现出质量更高、内容更丰富的特点，将助力夜经济更上一层楼。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安建议，相关政府部门加大财政、金融、税收等方面的扶持力度，进一步创新供给、优化环境，完善夜间消费生态系统，从而激发夜经济的更大潜力。

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(责编：乔业琼、高雷)

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